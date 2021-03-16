快訊

最快4月成行！台帛旅遊泡泡華航先飛 預估團費出爐

評／疫情輾壓後的2021奧斯卡，還有什麼看頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京沙塵暴吹來台灣？ 氣象局：影響日、韓比較多

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中國大陸北方多省近日遭遇近十年來最強沙塵暴。圖／新華社
中國大陸北方多省近日遭遇近十年來最強沙塵暴。圖／新華社

中國北方多省近日遭遇今年以來範圍最大的沙塵暴，強度更是10年來最強，南韓氣象廳今天表示，預計發源於內蒙古高原和戈壁沙漠的沙塵暴將於16至17日影響南韓全國大部分地區。由於台灣西半部今普遍空品不好，北市甚至恐達紅色警戒，外界質疑是否和北京沙塵暴有關。

對此中央氣象局表示，北京沙塵暴是因為高低壓交錯，導致風大帶起沙塵，隨後跟著低壓氣旋，轉到雲的上空，主要影響地區為華北以北、東北，以及部分華中地區受影響，另外像是鄰近的韓國、日本也同樣受到影響。

氣象局也提到，因為台灣目前沒有東北風氣流，上空又是高壓氣流，島內目前大部分吹的是東風，所以沒有受到北京沙塵暴的影響。

至於台灣西半部近日空品差，氣象局說，主要是島內擴散條件差，西半部污染物累積，無法擴散所致。

氣象局也提醒，本周六前，天氣都還蠻穩定的，西半部高溫上看28至30度，有些地區甚至會有30度以上的高溫；周六晚間因為鋒面通過台灣，東北季風增強，屆時氣溫會有明顯變化，北台灣轉涼，一整天氣溫20度左右，甚至部分低區低溫打15度。

氣象局表示，周六這波東北季風降雨主要集中北部、東北部，中部山區雖有零星降雨，但雨量不多，提醒民眾要節約用水。

氣象局 沙塵暴 北京

延伸閱讀

天有異相？10年最強沙塵暴來襲 北京驚見「藍太陽」

陸官方繼續發布沙塵暴預警 沙塵主體已離開北京

北京吃土：京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂

美中高層會談為何選安克拉治？ 中官媒分析4原因

相關新聞

好天氣到周六！吳德榮：周日強冷空氣南下降12度 北台轉濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣附近雲層稀少，無降水回波，各地亦無降雨。...

又有降血糖藥回收 「扣糖緩釋錠」自主回收1600萬顆

受致癌物NDMA不純物的事件影響，又有降血糖藥物自行下架。衛福部食藥署公布，十全實業公司製造的「扣糖緩釋錠 500 毫克...

北京沙塵暴吹來台灣？ 氣象局：影響日、韓比較多

中國北方多省近日遭遇今年以來範圍最大的沙塵暴，強度更是10年來最強，南韓氣象廳今天表示，預計發源於內蒙古高原和戈壁沙漠的...

2021奧斯卡入圍名單公布！疫情輾壓後的奧斯卡還有什麼看頭？

台灣時間3月15日晚間8點15分，影藝學院在線上公布了本屆奧斯卡獎入圍名單。由Netflix製作的《曼克》（Mank, 2020）獲得了最佳影片、導演、男主角等十項大獎提名，成為本階段的最大贏家。

每晚在夜店被撿屍...她棄學業踏入狼窩為朋友復仇

《花漾女子》與以往女性復仇電影最大的差別在於，不再以物理性、身體上的攻擊為主要復仇方式，而是以相當精巧且智慧的策略來對男性復仇，因此少了許多刀、槍、斧頭等在意向上象徵陽具的殺人、閹割工具。

必爭之地！IKEA關敦北進內湖有這番考量

IKEA敦北店宣布4月26日熄燈，將搬到內湖舊宗路。IKEA去年7月在青埔開設9,000坪旗艦店，同年，在武陵高中對面、僅約4,000坪的IKEA桃園店即宣告歇業，本次「開內湖、關敦北」應是比照辦理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。