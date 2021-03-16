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野柳異想樂園動畫國際獲獎 搭車與女王頭合照送紀念品

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
野柳異想樂園動畫國際發光，獲德國柏林旅展生態類首獎。圖／北觀處提供
野柳異想樂園動畫國際發光，獲德國柏林旅展生態類首獎。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處監製、野柳地質公園OT廠商新空間製作，去年在夜訪女王活動期間，在園區岩壁上播放之「野柳異想樂園」榮獲德國柏林旅展觀光多媒體金城門獎生態旅遊類5顆星首獎殊榮。

北觀處表示，來自全球23個國家共122件作品參賽，在14種類型影片中獲獎，該影片也為台灣唯一獲獎者，得獎不易。

北觀處為慶祝影片獲獎，今天宣布結合「台灣好行皇冠北海岸線」推出「乘車樂遊野柳送好禮」活動，自明天17日起至4月5日止，乘車當日憑搭乘證明及購票入園與女王頭或俏皮公主、冰淇淋石、金剛、瑪伶鳥、親吻石等擇一合照，即可至野柳遊客中心服務台兌換專屬紀念品1份。

野柳地質公園擁有世界級地景聞名，地層是距今約2000萬年前中新世大寮層，由厚層砂岩構成，廣泛分布的鈣質結核受地殼抬升、海蝕及風化交互作用下，形成成群的蕈狀岩群，「女王頭」在國內外旅遊非常知名。各種造型獨特的岩石及海膽化石、生痕化石，均可在地質公園內看到，園區有如一大型地質教室，每年均吸引大批國內外旅客前往。

「野柳異想樂園」動畫片由新空間耗時2年多，以女王頭、俏皮公主、冰淇淋石、金剛、瑪伶鳥、親吻石、駱駝等18個奇岩擬人化賦予生命，千萬年岩石透過細膩的刻畫以默劇、動畫、童謠等方式呈現，極富環境教育及人類環保愛護地球的深意，療癒系動畫片跨越語言及年齡的障礙，讓每位觀眾都能各自得到不同的感動及收穫。

相關資訊請參考：

野柳石光夜訪女王-野柳異想樂園影片：

https://www.youtube.com/watch?v=b6BBwUaP9zk

野柳地質公園官網：https://www.ylgeopark.org.tw/

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

野柳異想樂園動畫國際發光，獲德國柏林旅展生態類首獎。圖／北觀處提供
野柳異想樂園動畫國際發光，獲德國柏林旅展生態類首獎。圖／北觀處提供
野柳異想樂園動畫國際發光，獲德國柏林旅展生態類首獎。圖／北觀處提供
野柳異想樂園動畫國際發光，獲德國柏林旅展生態類首獎。圖／北觀處提供
野柳異想樂園動畫國際發光，獲德國柏林旅展生態類首獎。圖／北觀處提供
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野柳 女王頭 動畫

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