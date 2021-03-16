產銷調節支出是馬政府數十倍 農糧署推給天氣因素

國民黨今天批評農委會對於農產品產銷失調只會補貼、收購、堆肥，是名符其實的「農萎會」，相關預算也比馬政府時期暴增數倍，農糧署長胡忠一今天舉行記者會表示，105年來了三個颱風導致農產品受損，量不夠多因此不用產銷調節，後來2017年、2019年風調雨順，去年則因為疫情關係農產品出不去，才追加預算做產銷調節，避免次級品進入市場影響價格，也維護農民、消費者權益。

胡忠一表示，台灣是淺盤經濟，人口僅2千多萬，當天氣順利、農產品量多就容易生產過剩，去年又因疫情導致農產品賣不出去，政府有必要緊急調節將次級品抽離市場，這樣對農民、消費者都有保障，相關預算及使用也都符合預算法。

國民黨比較馬政府104、105年度產銷調節緊急處理計畫僅7%至9%，蔡政府卻飆升數十倍達到75%，胡忠一說，105年到109年每年產銷調節預算都是1億5875萬，但105年來了三個颱風，「所有農產品絕多數被天公伯收走」，量不夠所以不必做產銷調節，因此只花1千多萬；2017年天氣好量多，原編列預算不足因此增到1億8千萬，其中包括漁畜產品，2018年麻豆因豪雨落果動用天然災害救助，當年1億5875萬元預算也沒用完。

胡忠一說，2019年風調雨順沒有颱風，作物生長很好，但量一多價格就跌，所以當年多花5億元，去年則因肺炎疫情因素出口有限，產銷調節預算不夠，多了2億9千多萬元支出。

另外108年「產銷調節緊急處理計畫」決算數6.59億元的收購支出中，有3.23億元用於掩埋、堆肥及送養豬戶作飼料等多元循環利用，胡忠一說，這3.2億元不是都做掩埋、堆肥或飼料，產銷調節有四大策略，包括輔導外銷、國內行銷及多元加工，當這三個策略都推動仍無法解決生產過剩才會啟動格外品去化，但堆肥、掩埋占總收購比率多少無法計算，因為都由基層農民團體、合作社、農會在執行。

針對國民黨批評農委會只會花納稅錢做表面功夫，卻無能力從根本解決農產品供過於求的問題，糟蹋農民的心血，胡忠一說，那是他們不懂，農民很高興，如果3.2億元不花「農民會造反」，另外農糧署也持續透過預警措施提醒農民，或加強有機、產銷履歷拓展外銷市場，但農業跟商業、工業性質不同，受到氣候變遷很大影響，也無法接多少訂單就種多少量，生產期間長難以預測，政府只能盡量輔導，即使去年底不斷發警報說不要再種高麗菜，但價格一高農民就會種，也不能因此就不管農民。