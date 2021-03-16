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子宮內膜癌為圓媽媽夢冒生命危險治療 植胚胎成功產子

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
子宮內膜癌余姓女子(右)為圓媽媽夢冒生命危險治療，植胚胎成功產子，開心抱滿月嬰兒與母親，感謝醫療團隊細心照護，讓她圓媽媽夢。記者魯永明／攝影
子宮內膜癌余姓女子(右)為圓媽媽夢冒生命危險治療，植胚胎成功產子，開心抱滿月嬰兒與母親，感謝醫療團隊細心照護，讓她圓媽媽夢。記者魯永明／攝影

32歲余姓女子4年前29歲，因月經異常出血到嘉義長庚就診，診斷罹子宮內膜癌第一期，面臨保命及生育抉擇，她為圓媽媽夢不放棄，經婦科及生殖中心醫療團隊治療，採人工受孕，上月喜獲麟兒，成為嘉義長庚第3名子宮內膜癌生育保存治療後出生的寶寶。

嘉義長庚婦產科主任歐育哲、不孕症科鄭菱勻醫師及婦癌科陳兆瑜醫師，上午與余女及丈夫，母親，舉行記者會分享見證，余女開心抱滿月嬰兒，感謝丈夫、母親支持，醫療團隊細心照護，讓她圓媽媽夢，她說，無法接受罹癌，她勇敢面對信任醫療團隊。

「媽媽是冒生命危險產子！」歐育哲說，余女堅持不放棄，接受治療人工受孕，保命兼顧生育，子宮內膜癌初期患者標準治療，以手術全子宮切除、兩側輸卵管卵巢切除和後腹壁淋巴結摘除為主，婦產科團隊結合婦癌與不孕症專科，討論生育保存治療計畫。

採口服賀爾蒙藥物治療搭配子宮鏡手術保留子宮，經1年口服黃體素治療，子宮內膜仍殘留異常增生細胞，改針劑藥物合併黃體素子宮內投藥，治療半年進入「做人」階段，但余女卵巢庫存量偏低，採試管嬰兒方法一次取卵獲2顆囊胚，因經歷3次子宮鏡手術，子宮內膜變薄不利胚胎著床，最後採低劑量排卵針合併陰道威爾鋼藥物，才讓內膜厚度及格進行胚胎植入，成功受孕。

國民健康署公布，107年子宮內膜癌高居女性癌症第6名，成為女性生殖器官癌症首位，好發於40至60歲停經前後女性，飲食西化，病患年齡年輕化趨勢，治療整體預後不錯，尤其初期治療後5年存活率可達8至9成，如何保留生育能力，成為年輕子宮內膜癌患者重要議題。歐育哲建議婦癌與不孕症科團隊共同治療，與病人討論定治療計畫，完成生育盡早切除子宮，避免癌症復發。

嘉義長庚婦產科主任歐育哲、不孕症科鄭菱勻醫師及婦癌科陳兆瑜醫師，上午與余女及丈夫，母親，舉行記者會分享見證，余女開心抱滿月嬰兒感謝醫療團隊細心照護，讓她圓媽媽夢。記者魯永明／攝影
嘉義長庚婦產科主任歐育哲、不孕症科鄭菱勻醫師及婦癌科陳兆瑜醫師，上午與余女及丈夫，母親，舉行記者會分享見證，余女開心抱滿月嬰兒感謝醫療團隊細心照護，讓她圓媽媽夢。記者魯永明／攝影
嘉義長庚婦產科主任歐育哲（左）、不孕症科鄭菱勻醫師（右二）及婦癌科陳兆瑜醫師（右），上午與余女（左三）及丈夫，母親，舉行記者會分享見證，余女開心抱滿月嬰兒感謝醫療團隊細心照護，讓她圓媽媽夢。記者魯永明／攝影
嘉義長庚婦產科主任歐育哲（左）、不孕症科鄭菱勻醫師（右二）及婦癌科陳兆瑜醫師（右），上午與余女（左三）及丈夫，母親，舉行記者會分享見證，余女開心抱滿月嬰兒感謝醫療團隊細心照護，讓她圓媽媽夢。記者魯永明／攝影

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