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又有降血糖藥回收 「扣糖緩釋錠」自主回收1600萬顆

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
「扣糖緩釋錠 500 毫克」自主回收全批號的藥物，共54批、1600萬顆。圖／食藥署提供
「扣糖緩釋錠 500 毫克」自主回收全批號的藥物，共54批、1600萬顆。圖／食藥署提供

受致癌物NDMA不純物的事件影響，又有降血糖藥物自行下架。衛福部食藥署公布，十全實業公司製造的「扣糖緩釋錠 500 毫克」自主回收全批號藥物，共54批、1600萬顆，是國內第五款因NDMA自主下架的藥品。

食藥署藥品組科長洪國登表示，十全實業並未食藥署說明下架原因，僅表示基於風險考量而將藥品下架。

之前國際爆發藥物被NDMA汙染，食藥署去年七月底曾宣布36款含「雷尼替丁（Ranitidine）」的胃藥可能含NDMA，從8月1日起全面禁用，之後汙染物風波延燒到含二甲雙胍（metformin）成分糖尿病用藥。

當時食藥署便針對含去年曾針對市售二甲雙胍藥物進行抽樣，並要求含metformin的藥品都得逐批檢驗，確認在每日最大使用劑量下，NDMA都能符合攝取最大容許量96ng／日的標準。

洪國登表示，當時的抽驗並未發現有藥品不合格，但業者可能基於製成殘留疑慮，將這類藥品停止下架。

「扣糖緩釋錠 500 毫克」在國內年用量約500萬劑，相關藥品每年用量10億顆，以此來說，占量不大。這次自主下架全批號產品共有54批、1600萬顆，實際上在市面流通僅約三成。食藥署已要求廠商應於110年4月11日前完成回收作業，並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

洪國登提醒，民眾勿擅自停藥，應和醫師討論。尤其糖尿病用藥Metformin所帶來的效益遠大於其可能存在NDMA的風險，倘如擅自停藥，可能導致血糖控制不佳，進而產生糖尿病各項急性或慢性併發症，例如：神經病變、眼睛病變、腎臟病變，甚至昏迷及死亡等。

食藥署 糖尿病 腎臟病

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