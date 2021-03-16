金門推創新玩法 海上游船賞景大啖戰地美食

看好金門旅遊市場，雄獅旅遊集團旗下品牌「旅天下」，首度與金廈海運合作，推出「初日號」海上遊程，旅客搭乘專屬遊輪從金門出發，船上提供「類空服」的隨船尊榮服務，旅客可於海上享用金門在地風味餐、特色茶點等，航行期間還安排樂團演奏或歌手駐唱等娛樂節目，沿途還可欣賞金門及廈門海上景致。

首波將推出日航及夜航兩種不同玩法，日航可觀賞戰地風光及金門生態特色，夜航則可觀賞廈門藝術燈光秀及繁華夜景。

實際上，金廈海運過去專門經營金廈小三通客運，但今年因新冠疫情停業一年，在這段期間開發出藍色公路的偽出國行程。「初日號」總噸位噸位198噸，船長34.2米，船寬6米，使用3部德國MAN引擎，航速可達22海浬，可容納旅客132名，上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並有服務吧台等設施，提供樂團演出等娛樂服務，服務人員以推車提供每位顧客特色金門茶飲及點心，如金門當地相當歡迎的堯陽茶，在地名產竹葉貢糖、豬腳貢糖、軋車餅等等。

餐食可因應顧客需求可提供套餐及自助餐等選擇，以在地特色食材入菜，如「金門胡椒包」、「金門芋戀肉」等，甚至還有軍用豬肉罐頭入菜。