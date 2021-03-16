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金門推創新玩法 海上游船賞景大啖戰地美食
看好金門旅遊市場，雄獅旅遊集團旗下品牌「旅天下」，首度與金廈海運合作，推出「初日號」海上遊程，旅客搭乘專屬遊輪從金門出發，船上提供「類空服」的隨船尊榮服務，旅客可於海上享用金門在地風味餐、特色茶點等，航行期間還安排樂團演奏或歌手駐唱等娛樂節目，沿途還可欣賞金門及廈門海上景致。
首波將推出日航及夜航兩種不同玩法，日航可觀賞戰地風光及金門生態特色，夜航則可觀賞廈門藝術燈光秀及繁華夜景。
實際上，金廈海運過去專門經營金廈小三通客運，但今年因新冠疫情停業一年，在這段期間開發出藍色公路的偽出國行程。「初日號」總噸位噸位198噸，船長34.2米，船寬6米，使用3部德國MAN引擎，航速可達22海浬，可容納旅客132名，上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並有服務吧台等設施，提供樂團演出等娛樂服務，服務人員以推車提供每位顧客特色金門茶飲及點心，如金門當地相當歡迎的堯陽茶，在地名產竹葉貢糖、豬腳貢糖、軋車餅等等。
餐食可因應顧客需求可提供套餐及自助餐等選擇，以在地特色食材入菜，如「金門胡椒包」、「金門芋戀肉」等，甚至還有軍用豬肉罐頭入菜。
雄獅旅遊集團表示，初日號在航程規劃方面，分為日間航程及夜間航程，90分鐘的航程行經復興嶼、猛虎嶼、大膽嶼、二膽嶼、檳榔嶼、厦門黃金海岸、金門大橋等景點，夜間航程還可觀賞廈門沿岸觀音山國際商務中心樓體藝術燈光秀等城市景致，3日售價4999元起。
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