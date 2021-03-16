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高鐵假期精緻遊、高端遊新行程即起上線 新亮點一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
屏東神山部落。圖／台灣高鐵公司提供
屏東神山部落。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司今天宣布，為引領精緻國民旅遊新風潮，特別針對「高鐵假期」的「精緻遊」及「高端遊」規畫新行程，提供旅客更加優質且深度的搭高鐵遊台灣選擇。精緻遊由原先六條行程增至17條行程，新增九份、阿里山、奧萬大、墾丁以及時下最熱門的屏東神山等路線；高端遊則由五條行程增至八條，帶給旅客更深度的在地文化體驗。每條行程均網羅台灣熱門景點，即日起開放銷售。

高鐵說，高鐵假期「精緻遊」專案精選17條熱門二日遊行程，行程第一天包含路線必遊景點並搭配接駁導覽及入住優質飯店，隔日則讓旅客自由規畫，兼具行程豐富性及時間彈性，最適合喜愛半自助旅遊的旅客。以「屏東神山原民風情．和逸中山館二日精緻遊」為例，第一天透過專車接駁，帶旅客經由全國最高的谷川大橋，探訪屏東神山及霧台部落，欣賞魯凱族石板屋建築與圖騰特色，品嘗原民部落美食等，晚上入住高雄最熱門的「和逸飯店‧高雄中山館」；隔日則由旅客自由安排，或選擇加價購買「柴山一日遊」行程，上午由專人帶領前往探索鬼斧神工的鐘乳石洞或防空洞，免除自己申請的手續；下午則走訪海角咖啡、英國領事館，一探海蝕洞秘境及飽覽高雄山海風光。

高鐵說，其他熱門景點也有專屬精緻遊二日行程可供選擇，例如「台北九份老街．十分幸福．象鼻岩山海二日精緻遊」，第一天安排漫步老街、探訪秘境，第二天可自由遊覽台北城區；另有非常受歡迎的「墾丁夜宿國立海洋生物博物館二日精緻遊」，讓旅客輕鬆體驗與魚共眠的奇妙感受。

高鐵說，高端遊專案八條二日遊行程，提供高鐵商務車廂、全程專車接駁、特色餐廳、秘境景點及星級住宿，專為高端客層設計的全包式旅遊，適合注重品質的旅客。該次新增台南、高雄、屏東三條路線，歡迎旅客至高鐵假期網站了解更多行程細節，為自己及家人輕鬆安排一次舒心的旅程，感受精緻美好的國民旅遊新體驗。

高鐵假期「高端遊」專案（高端遊）。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵假期「高端遊」專案（高端遊）。圖／台灣高鐵公司提供
屏東神山部落。圖／台灣高鐵公司提供
屏東神山部落。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵假期「高端遊」專案（精緻遊）。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵假期「高端遊」專案（精緻遊）。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 屏東

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