今晚想看哪部好電影？十大台灣深度影評YouTuber 發露他們腳步就對啦！

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約會不知道要做什麼，不如就約電影院見！週末沒事就來看電影，已經是全民娛樂之一，如果不想看到爛片事後氣噗噗，除了事前到PTT電影版，國外IMDb影評網參考外，許多人也會到YouTube看分析影評，避免踩到「雷」。

雖然YouTube越來越多中國「說電影」影片創作者加入競爭，但台灣仍有不少用心經營的YouTuber影評人，帶給觀眾不一樣的觀點與解析，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來盤點十大深度影評創作者有哪些，快跟著我們看下去！





NO. 10羅比頻道

身兼劇場導演、編劇跟大學講師的羅比，頻道都以分享「無雷」電影評論為主，對於想要先知道電影評價，但又不想被劇透的網友來說，真的是超級貼心！介紹的電影類型從主流的英雄漫畫改編、金獎項加持到日本電影通通有，另外還會推薦約會電影等類型，主題輕鬆又不失專業見解，網友點評「科班出身的影評，不誇飾不渲染，是好好介紹影片的類型」。

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image source: 羅比頻道

NO. 9SuperY超級歪

擅長用心理學的角度，深度分析電影，像是由諾蘭執導，被封為神片之一的《全面啟動》他就用了三部影片：夢境與佛洛伊德、心靈與榮格分層等角度解析，另外像是蝙蝠俠系列電影，他也能從政治學哲學去探討，不侷限在演技劇本等影評，給觀眾另一種看電影的視角，讓網友表示「超級歪的解析都很有意思，多了一種看電影的角度」、「量少質精 超越一般愛好者的專業」。

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image source: SuperY超級歪

NO. 8雀雀看電影

相信長期有關注電影影評的你，都聽過或看過雀雀看電影！最早從部落格起家，以充滿溫度的文字，分析各類型電影，曾經受各大電影節邀請擔任影評人、評審等，在許多媒體上也可看到她的影評跟身影，除了電影分析，雀雀講評台劇《想見你》的見解精闢，引起許多劇迷在留言區討論，另外也有系列電影演員訪談，十分認真經營頻道，看到這裡你是不是該訂閱下去呢！

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image source: 雀雀看電影

NO. 7XXY 梗你看電影

名字取自中文名的首個羅馬拼音，除了涉略美國漫畫電影、金獎劇情片，對於電影票房、觀影須知等也有許多提點，對於不想被爆雷的觀眾，是一個很好的參考依據，近期轉做Podcast節目，頻道以直播內容為主，與粉絲暢聊電影心得，粉專則會貼出影劇相關新聞整理，以圖表的方式呈現讓人一目瞭然，喜歡關注影劇消息的你別錯過！

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image source: XXY 梗你看電影

NO. 6部長

因為幫同為YouTuber的好友「丹妮婊姐」剪片，因此有剪接「部長」封號，從大學開始就拍片，頻道累積許多作品，後期專注電影評論、彩蛋分析等，總能發現一般觀眾沒注意到的細節，其中最受網友關注的是迪士尼系列彩蛋分析，讓粉絲在留言區刷一排「長知識」、「太猛了部長沒說我都不知道」條理口條與磁性嗓音地唸起流利英文深受粉絲喜愛。

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image source: 部長

NO. 5電癮好選喆Top movie picks

由前主播簡立喆主持與製作，她不但主持功力一流，更擁有一口流利英文，專訪過國際巨星如美國隊長克里斯伊凡、雷神克里斯漢斯沃等，自創YT頻道電癮好選喆，除了國外明星、導演訪談，還有許多國片、戲劇等獨家訪問，可以看到許多演員不同於大螢幕的另一面，頻道內容豐富又固定產出，是台灣少見影評優質節目，受到許多網友喜愛。

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image source: 電癮好選喆Top movie picks

NO. 4飽妮

說到影評圈妹子，怎麼能錯過飽妮！在眾多男性影評YouTuber中，飽妮不但外型亮麗有氣質，讓人乍看是以為是美妝YouTuber，實則是冷靜不失幽默的影評女孩，其講解迪士尼的影片最受大家歡迎，擅長用冷知識、暗黑等角度講解，讓觀眾除了電影劇情外，也能從飽妮頻道得知電影相關的有趣小資訊，不時吐槽爛片的影片內容也讓網友覺得超讚，搭配可愛外表人稱影評界美少女！

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image source: 飽妮

NO. 3半瓶醋

曾經擔任過剪接師、配音員，還是電影製片，身為相關從業人員，對於電影的見解自然也更深入，頻道內最受歡迎的是系列好萊塢演員的詳細介紹，如尼可拉斯凱吉、席維斯史特龍等，另外針對漫威、動畫改編電影等，也有許多有趣的整理與比較，近期則以實況直播談話影片為主，磁性音嗓受到許多粉絲稱讚，除了YT影片他在粉專也很活躍，喜歡電影相關資訊的人追下去就對啦！

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image source: 半瓶醋

NO. 2超粒方

以漫威系列電影、彩蛋解析最受歡迎，多半講解美劇、歐美電影為主，從2015年開始經營YT，知性口吻配精闢風格深受粉絲喜歡，擁有高達78.9萬訂閱，先前與其他創作者合開「加點吉拿棒」頻道，累積54 萬粉絲追蹤，雖然最後因經營困難停更，但超粒方仍是受到網友熟知的台灣影評創作者，另外與同為YouTuber的女友「旅行YJ」兩人戀情也是網路聲量關注焦點之一～

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image source: 加點吉拿棒

NO. 1那些電影教我的事

「大家好，我們是水ㄤ水某，今天想看部好電影嗎」相信關注電影的你，都一定對這句話感到超熟悉！兩夫妻從2012年成立至今邁入第十個年頭，IG、FB皆有破百萬粉絲的驚人成績，還出過5本書，後來經營起YT的他們，影評講解流暢，探討每部電影如何「啟發人心」，用正面態度面對每部作品，精闢點出電影精髓引起廣大網友共鳴，頻道至今超過80萬訂閱，成為台灣影評界網路冠軍！

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image source: 那些電影教我的事

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月11日至2021年03月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣影評YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



