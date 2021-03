PPSEAWA Taiwan首次舉辦CSW 65線上論壇

PPSEAWA Taiwan泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會,今(16)日上午09:00–10:30舉辦聯合國第六十五屆非政府組織婦女地位委員會(2021 NGO CSW65)直播周邊會議。

PPSEAWA Taiwan泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會名譽理事長陳淑珠表示,PPSEAWA Taiwan長期積極參與各項國際會議,每年3月皆參與於美國紐約所召開的聯合國婦女地位委員會(UN CSW)暨非政府組織婦女團體周邊會議,至今年已連續參與6屆UN CSW的週邊論壇。

因為新冠肺炎疫情,UN CSW首次以網路直播方式舉辦2021 NGO CSW65周邊平行會議,而PPSEAWA Taiwan將在今年UN CSW 65的優先主題:「女性充分有效參與公共事務決策、以及杜絕暴力、以實現性別平等與女性賦權」的架構下,探討以泛太平洋國家為例的婦女團體在公共政策制訂過程中的角色(The role of NPOs/NGOs in the formation of public policies: Cases from Pan-Pacific countries),PPSEAWA Taiwan期望透過這場周邊會議的線上論壇,將女性的理念播送到全球各地。

PPSEAWA Taiwan理事長陳曼君將擔任主持人,她表示,線上會議與談陣容十分堅強,包括遠道而來的美國華盛頓大學布朗學院社會政策研究所所長Michal Grinstein-Weiss博士、來自日本的Dr. Mariko Fujikawa醫生、奈良大學講師Dr. Yukiko Takezawa博士、馬來西亞ENGENDER Consultancy的創辦人Ms Omna Sreeni-Ong總監等多國講者,以及國內台北大學社會工作系 陳芬苓教授、靜宜大學社科院 賴紅汝助理教授,將討論關於性別平等的公共政策實施的狀況、遭遇的問題及如何面對,以及婦女團體在這些過程中的角色。

該線上會議,會深入討論婦女透過非營利組織在公共政策制定過程中的政策倡議及政策合法化階段所扮演的角色。與會者針對這些國家的婦女透過非營利組織在推動社會政策上所遭遇的問題與困難、成功的政策倡議策略分享、以及亟待關切的政策等進行意見交流。另外,如何透過組織合作的力量突破困難,在立法後,這些非營利組織如何善用其特質,監督政府、或與政府共同承擔社會政策的執行責任,發揮公私協力的力量等是會議討論的重點。

陳曼君理事長邀請大家共襄盛舉一起參與直播連線(網址https://m.youtube.com/channel/UCyOLjTE3bs7MZDTceGqymUA),支持PPSEAWA Taiwan透過積極參與國際會議促進女性賦權,提升台灣能見度及國際參與能量,強化女性參與國際公共事務決策,實現性別平等與女性賦權做出更多貢獻。這正是PPSEAWA Taiwan為實現「以國際交流促進國民外交」的宗旨所做的努力。