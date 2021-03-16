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好天氣到周六！吳德榮：周日強冷空氣南下降12度 北台轉濕冷
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣附近雲層稀少，無降水回波，各地亦無降雨。天氣晴朗、「夜間輻射冷卻」作用與昨晨類似，但大氣略回暖，今晨低溫回升約1至2度。
截至5時本島平地最低氣溫為新竹關西鎮13.6度；各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區) 14.4度，中部(雲林崙背鄉)15.8度，南部(台南後壁區)15.2度，東部(花蓮壽豐鄉)14.2度。
吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至周六(20日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚涼，日夜溫差達15度以上，應注意。
不過吳德榮也提醒，西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，並常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。今天各地氣溫：北部15至30度，中部16至32度，南部15至32度，東部14至29度。
吳德榮表示，今天起至周六，北部平地最高氣溫皆在30度左右，中南部更升至32以上。
吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，鋒面約在周日(21日)清晨抵達，北部、東半部轉有雨，中部山區降雨機率亦提高；模式模擬的降雨明顯，但累積雨量並不多。
吳德榮強調「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷；「乍暖還寒」，北台周六高溫仍近30度，下周日白天氣溫僅約僅18度、且當日氣溫持續下降、愈晚愈冷、要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。下周一(22日)降雨漸減緩，北台偏冷，其他地區早晚亦冷。
吳德榮說，由於屬末期的模擬，「強冷空氣」又模擬得很接近「大陸冷氣團」的強度，是否會達到標準？模式仍在微調，應持續觀察。
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