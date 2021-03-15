有害空汙僅納管22項 環保署：涵蓋全國89%固汙排放量

環團今發表聯合聲明要求擴大管制及加速納管有害空氣汙染物，環保署表示，110年2月26日訂定發布「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」，優先納管22項物種排放管道及周界標準，是評估物種致癌性、屬環境大氣中重要物種、管制對象明確、具備檢測方法等，並考量健康風險及防制技術可行性後研訂，預計可納管全國固定汙染源89%有害空氣汙染物排放量，本次尚未納入有害標準的物種，多數仍可由現行固定汙染源相關排放標準管制，後續將滾動式檢討研訂擴大及加嚴有害相關標準。

環保署表示，本次發布的有害標準因適用所有固定汙染源，影響產業層面廣泛，歷經106年9月29日及108年3月27日二次預告，期間辦理57場工會及環保團體溝通、專家學者諮詢、公聽及研商等討論會議，參採各界建議，篩選出優先納管物種。

環保署表示，本次有害標準針對第一批公告納管72種有害空氣汙染物中的22種訂定排放標準，但尚未納入有害標準的物種，多數仍可由現行「固定汙染源空氣汙染物排放標準」、「固定汙染源戴奧辛排放標準」及特定行業別（如廢棄物焚化爐、電力業、鋼鐵業、氯乙烯製程等）排放標準予以管制，在推動各項粒狀汙染物及揮發性有機物排放標準管制的同時，亦能減少重金屬及有害揮發性有機物的排放。

環保署說，將持續蒐集有害空氣汙染物排放現況、技術水準及國際管制趨勢等，進行相關健康風險評估及防制技術可行性評估，並以滾動式分批檢討加嚴與增加有害標準納管物種。

環保署說，也會推動各大石化工業區（包括林園工業區、臨海工業區、仁大工業區及六輕工業區等）減量工作，透過區域環境監測資料找出重點應優先減量物種，強化重要排放源管制，改善並降低環境風險。另針對公民團體所建議應提出有害空氣汙染物監測報告向大眾說明及改善特殊性工業區監測數據呈現方式等節，將積極研議後續辦理方式，加強說明有害空氣汙染物管制成果。