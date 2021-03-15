有害空汙管制擬從72項縮至22項 環團要求擴大納管

環保署2月26日發布「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」，納管22項物種，訂定7項重金屬及15項揮發性有機物的排放管道及周界標準。地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會等環團今天發布聯合聲明，過去第一批原要納管72項現在卻縮減為22項，應擴大管制並滾動式檢討現有管制標準。

環團聲明表示，有害空氣汙染物物種相當多，有些早已被國際癌症總署列為第1級的人體致癌物或2A級的疑似人體致癌物，2017年9月29日環保署預告「固定汙染源有害空氣污染物排放標準」草案後，環團就呼籲盡速管制、從嚴訂定子法，環保署在2018年5月公聽會後遲了兩年多才公布實施，時程比民間期待慢許多。

環團表示，環保署此次列出22種有害空氣污染物管制，但2017年9月草案預訂第一波將納管的有害空氣汙染物共有72種，另外40多種預計在2021、2023年才陸續管制，如今環保署公布第一批納管的有害空氣汙染物僅剩22種，無論是汙染防制技術可行性仍有疑慮，還是受到產業壓力而退縮，無法納管72種有害空氣汙染物，應具體向社會說明。

環團說，環保署必須依健康風險評估結果及防制技術可行性，訂定「合理的」有害空汙排放標準值加以管制，但前幾個預告草案版本修訂的排放標準過於寬鬆，甚至有常見一級致癌物的排放標準超過日本十幾倍，無法達到要求企業排放減量的管制目的，訂定了不會超標的排放標準形同虛設。

環團呼籲，環保署盡速擴大管制此次未列管有害空氣汙染物，並滾動式檢討現有管制標準，出版有害空氣汙染物年報，規畫易懂易讀的網站。