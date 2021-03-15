台東馬偕醫院療癒園地 展現員工斜槓才能

台東馬偕醫院前2周在院內恩典廣場開辦「療癒園地」，首展馬雅各別世百周年影像，卸展後推出員工手工藝美展，讓醫院也充滿藝文氣息。

台東馬偕院牧部邀請管理、環衛、護理、藥劑、院牧等單位7名員工，各自以拿手的手工藝品聯展，今天開展，許多醫護病人員見識到平日看不到的斜槓才能。牧師潘稀祺說，療癒園地提供員工分享平台，未來將發掘更多有才華的員工，讓隱藏作品發光，讓更多人看見。

如藥師李美瑱展出10幅色鉛筆畫及12生肖的石頭彩繪，極簡素雅卻令人驚艷。她說，有一年到捷克旅遊，買了很多色鉛筆，開始創作，忙碌上班之餘也自我療癒，圓了兒時繪畫的夢。

管理部副主任王錦華拿出家中最心愛的麵包花作品，是東馬創建初期擔任手工藝社社長的創作。環衛服務員許惠美展出20年前做的十字鏽魯凱族肚兜及家鄉屏東的沙做的豆畫，院牧部「綠手指」馬秋琴重新整理小盆栽，讓會場綠意盎然，並散發芬芳。