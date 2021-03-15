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樹林到土城醫院公車再增一線 847區線今起試營運

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
847區線今起試營運，一天有4班次可從樹林直達土城醫院。圖／新北交通局提供
847區線今起試營運，一天有4班次可從樹林直達土城醫院。圖／新北交通局提供

土城醫院直達公車再增一線，新北市交通局試辦847區線（經土城醫院）今日起試營運，平日共有4 個班次，自樹林站發車後經樹林中華路、城林橋抵達土城醫院，車程約20分鐘，終點為捷運亞東醫院站，未來將視營運狀況再調整班次。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，土城醫院主要服務土城、樹林、三峽、鶯歌、板橋等地區民眾，為提升市區公車服務品質及效率，分析「就診民眾居住地」與「從何處搭乘公車前往土城醫院」等資料後，發現樹林居民前往土城醫院就醫需求增加。

林詩欽表示，樹林居民目前除可搭乘藍43、藍44線至捷運永寧站後，轉乘直達公車至土城醫院，交通局也於去年11月新闢712副線直達公車，今起則試辦847區線的4個班次行經土城醫院，擴大服務範圍。

交通局表示，4個班次分別是平日上午9時、11時與下午1時、3時，從指南客運樹林站發車，途經樹林區中山路、中華路等，上城林橋進入土城區中華路、金城路後抵達土城醫院，車程僅約20分鐘，終點為捷運亞東醫院站，全程一段票收費。

847區線今起試營運，一天有4班次可從樹林直達土城醫院。圖／新北交通局提供
847區線今起試營運，一天有4班次可從樹林直達土城醫院。圖／新北交通局提供

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