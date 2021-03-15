樹林到土城醫院公車再增一線 847區線今起試營運

土城醫院直達公車再增一線，新北市交通局試辦847區線（經土城醫院）今日起試營運，平日共有4 個班次，自樹林站發車後經樹林中華路、城林橋抵達土城醫院，車程約20分鐘，終點為捷運亞東醫院站，未來將視營運狀況再調整班次。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，土城醫院主要服務土城、樹林、三峽、鶯歌、板橋等地區民眾，為提升市區公車服務品質及效率，分析「就診民眾居住地」與「從何處搭乘公車前往土城醫院」等資料後，發現樹林居民前往土城醫院就醫需求增加。

林詩欽表示，樹林居民目前除可搭乘藍43、藍44線至捷運永寧站後，轉乘直達公車至土城醫院，交通局也於去年11月新闢712副線直達公車，今起則試辦847區線的4個班次行經土城醫院，擴大服務範圍。