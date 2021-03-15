快訊

PLG／少俠最後一季！敵不過傷勢 田壘季後引退

潘忠政臉書遭惡意檢舉？臉書回應：涉兒童情色化內容被限制功能

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政14日發文表示帳號遭限制。圖／摘自潘忠政臉書
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政14日發文表示帳號遭限制。圖／摘自潘忠政臉書

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政14日在臉書貼文，表示自己的臉書帳戶部分權限遭停權30天，這30天內無法直播也不能登廣告，懷疑是被網軍檢舉。貼文一出，眾多支持者也紛紛揣測是因為公投立場而被惡意針對。針對潘忠政用戶帳號受到限制，Facebook今日正式回應，「我們不允許有關兒童性剝削或危害兒童的內容，該用戶因分享兒童情色化相關內容，該內容違反 Facebook《社群守則》而遭刪除，並限制該用戶帳號之部分功能。」

Facebook強調，「Facebook打造大眾自由表達、盡情發聲的平台，並維護包含兒童、性別等族群的網路安全，使平台服務不受濫用，因此制定《社群守則》，違反者將限制其 Facebook 帳號之相關功能。」

針對潘忠政貼文質疑，民進黨前桃園市議員王浩宇也在該貼文發出後發文回應，「臉書對於性別歧視言論非常敏感，所以別再隨意分享了。」貼文中也表示，潘忠政在臉書上轉貼影射王浩宇是同志的文章，雖然短時間內就被臉書下架，但臉書針對性別歧視有相關規定，輕則停權、重則永久刪除帳號。潘忠政將臉書對歧視言論的懲處刻意帶風向說是被國家機器打壓，是在刻意誤導民眾。

Facebook社群守則有詳細關於兒童性剝削相關的規定。圖／摘自Facebook社群守則
Facebook社群守則有詳細關於兒童性剝削相關的規定。圖／摘自Facebook社群守則
王浩宇回應，潘忠政將臉書對歧視言論的懲處刻意帶風向說是被國家機器打壓，是在刻意誤導民眾。圖／摘自王浩宇臉書
王浩宇回應，潘忠政將臉書對歧視言論的懲處刻意帶風向說是被國家機器打壓，是在刻意誤導民眾。圖／摘自王浩宇臉書

潘忠政 性別歧視 王浩宇

延伸閱讀

查水表？ 潘忠政臉書遭限制

王浩宇出招這3字 潘忠政臉書瞬間遭灌爆

潘忠政臉書被禁 綠委：查出原因、再下定論

潘忠政臉書被限制 鄭照新：潘老師難道是色情狂嗎？

相關新聞

不評論馬英九說九二共識 林穎孟轟柯文哲失憶了

前總統馬英九日前提到「一國兩制構想死亡」，但九二共識仍抱持正面態度看待，認為九二共識與一國兩制是兩回事。台北市長柯文哲昨...

陳柏惟嗆罷免者假公民 顏寬恒發文不忍選區被仇恨撕裂

二階刪Q升溫，顏寬恒喊話陳柏惟。刪Q總部發起的罷免基進黨立委陳柏惟邁入二階連署，陳柏惟日前嗆「有些人選擇跟殺人放火的政黨...

潘忠政臉書遭惡意檢舉？臉書回應：涉兒童情色化內容被限制功能

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政14日在臉書貼文，表示自己的臉書帳戶部分權限遭停權30天，這30天內無法直播也不能登廣告，懷疑是...

民眾黨否認高虹安喬人事拍桌 公布地方黨部主委缺台中

民眾黨公布地方黨部主委，對於日前爆發人選爭議的台中市黨部主委，並未在這波公布名單之列。

臉書指分享兒童情色內容才限制帳號 潘忠政澄清喊冤

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政臉書帳號昨凌晨無預警遭限制，臉書今天表示，因為該帳號分享兒童情色化相關內容，因此權限將受限30天...

連戰震怒推連勝文選黨主席？連辦：連勝文決定與父親無關

有關媒體報導「連戰震怒推連勝文參選」一事，國民黨智庫副董事長連勝文辦公室下午發出聲明表示，連勝文所做的任何決定，都是他自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。