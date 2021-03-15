潘忠政臉書遭惡意檢舉？臉書回應：涉兒童情色化內容被限制功能
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政14日在臉書貼文，表示自己的臉書帳戶部分權限遭停權30天，這30天內無法直播也不能登廣告，懷疑是被網軍檢舉。貼文一出，眾多支持者也紛紛揣測是因為公投立場而被惡意針對。針對潘忠政用戶帳號受到限制，Facebook今日正式回應，「我們不允許有關兒童性剝削或危害兒童的內容，該用戶因分享兒童情色化相關內容，該內容違反 Facebook《社群守則》而遭刪除，並限制該用戶帳號之部分功能。」
Facebook強調，「Facebook打造大眾自由表達、盡情發聲的平台，並維護包含兒童、性別等族群的網路安全，使平台服務不受濫用，因此制定《社群守則》，違反者將限制其 Facebook 帳號之相關功能。」
針對潘忠政貼文質疑，民進黨前桃園市議員王浩宇也在該貼文發出後發文回應，「臉書對於性別歧視言論非常敏感，所以別再隨意分享了。」貼文中也表示，潘忠政在臉書上轉貼影射王浩宇是同志的文章，雖然短時間內就被臉書下架，但臉書針對性別歧視有相關規定，輕則停權、重則永久刪除帳號。潘忠政將臉書對歧視言論的懲處刻意帶風向說是被國家機器打壓，是在刻意誤導民眾。
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