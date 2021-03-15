胡蘿蔔豬＋益生菌鴨蛋！水根「金沙鹹蛋黃肉乾」甜鹹香

創業至今已經超過一甲子歲月的「水根肉乾」，本次與實施科學養豬法的花田喜彘，以及位於芳苑的福華牧場三方合作，以胡蘿蔔豬、益生菌鹹蛋黃為元素，全新推出「金沙鹹蛋黃肉乾」，品嚐肉香之餘，也能嚐到淡雅的鹹蛋香氣。

台灣諺語有著「一府二鹿三艋舺四寶斗五番挖」的說法，描述當年經濟繁榮的地區，其中鹿港、寶斗、番挖都在彰化。儘管褪去繁華，但彰化如今也以農業、畜牧及養殖業，轉身成為台灣穀倉。

位於彰化的「水根肉乾」，至今已經傳承三代，標榜堅持手工古法製作肉乾。同樣位於彰化的「永隆牧場」，以科學化基礎飼養豬隻，並且創立「花田喜彘」品牌，是許多米其林餐廳喜愛使用的台灣豬肉品牌，其中使用無毒農產品加上胡蘿蔔作為飼料的「胡蘿蔔豬」即是代表性的肉品。另外位於芳苑的福華牧場，曾榮獲第32屆全國十大神農獎，是全台唯一將益生菌加入鴨隻飼料的牧場，透過高架式地板，讓生產的鴨蛋更為乾淨。

此次彰化在地3間廠商共同合作的「金沙鹹蛋黃肉乾」，即是以花田喜彘的胡蘿蔔豬肉為主角，透過水根肉乾的傳統手法製作，並再加上福華牧場的益生菌鴨蛋，藉由鹹蛋黃的顆粒感與微鹹滋味，襯托肉乾本身的甜度，每包原價350元，官網優惠價300元。另外還有結合金沙鹹蛋黃、青花椒、鮮檸檬、原味等4種口味的綜合圓燒組，原價1,300元，官網優惠價999元。