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北市愛滋通報人數逐年降低 3動作有效預防感染

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
國際研究證實，「U=U」也就是「測不到病毒，等於不具傳染力」。圖／台灣愛滋病學會提供
國際研究證實，「U=U」也就是「測不到病毒，等於不具傳染力」。圖／台灣愛滋病學會提供

台北市新增愛滋感染者通報人數從2018年至2020年，依序為303人、232人、189人，其中去年新增人數更是從2011年起迄今同期最低，3年來平均降幅達20％，北市衛生局表示，透過快速自我篩檢試劑即可得知健康狀態，感染愛滋病毒者透過指定醫院協助並持續服用藥物就能抑制。

世界衛生組織（WHO）自2015年起將「暴露愛滋病毒前預防性投藥Pre-Exposure Prophylaxis（PrEP）」納為國家愛滋防治重要策略；北市自2018年起，連續3年執行PrEP公費補助計畫，藉由風險行為前正確服用投藥，有效避免愛滋感染。

此計畫設有個案專員，針對高風險且弱勢的年輕族群、感染者陰性配偶／伴侶提供整合性服務，包含正確服藥諮詢、提升服藥順從性、個案風險行為評估、協助轉介身心科或感染科等相關醫療資源，定期愛滋性病篩檢追蹤及衛教服務。

北市衛生局指出，「愛滋篩檢、預防性投藥、穩定治療」為愛滋防治的3個重要概念，透過推廣愛滋快速自我篩檢試劑，及參加各項匿名篩檢活動，可讓民眾在具隱私性且安心情況下了解自身健康狀態，篩檢結果為陰性，會鼓勵具愛滋感染風險性行為者加入PrEP計畫。

透過北市轄區各愛滋指定醫院協助諮詢討論，並持續每日服用1顆抗病毒藥物，就能抑制病毒，服藥滿6個月，在Undetectable = Untransmittable（簡稱U=U，測不到病毒等於不具傳染力）狀態下，除不會感染他人，自身免自系統已會有顯著好轉。

北市配合衛福部疾管署計畫，今年持續提供愛滋快速自我篩檢檢試劑，每劑售價200元，民眾可參考疾管署網站查詢各縣市販售地點，自行前往各區指定藥局、人工販售點或自動服務機購買；為鼓勵民眾培養定期篩檢習慣，凡購買一劑自我篩檢檢試劑，並按照流程登錄相關匿名資料，即送1張電子兌換券，免費再換一盒試劑。

另外，北市今年度PrEP公費補助計畫共有3家執行計畫醫院，包含北市聯醫林森中醫昆明院區、台大醫院、台北榮總，預計4月開跑，想了解詳情民眾可撥打性病與愛滋諮詢專線(02)2370-3738，或是到臉書「KPCC：昆明防治中心」、「愛在昆明」粉專查詢資訊。

愛滋病 衛生局

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