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頭部外傷常要求「照電光」安心 醫：請尊重專業評估

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
主治醫師劉孝侃說，頭部受傷要儘速就醫，讓醫師專業評估病況。圖/劉孝侃提供
主治醫師劉孝侃說，頭部受傷要儘速就醫，讓醫師專業評估病況。圖/劉孝侃提供

高雄榮總台南分院急診部發現常有民眾或家屬一上門就要求醫師「照電光」（X光）甚至電腦斷層；急診醫學科主任劉孝侃今天舉實際案例與國外醫界新做法，呼籲民眾頭部受傷的確要審慎面對，盡速就醫，但請尊重醫師專業評估意見，勿一昧要求醫師如何處置「來讓自己安心」。

政府強制戴安全帽後，交通事故嚴重腦外傷比率已大幅下降，但急診還是很多撞到頭部民眾擔心會「腦震盪」，要求醫生「照一下」讓自己心安。劉孝侃表示，所謂腦震盪，是腦部因外力造成頭痛、頭暈甚至短暫記憶喪失或昏迷，其實腦部並無受到實質損傷，只要定期追蹤治療，基本上都會自行痊癒。

他說，頭部外傷在急診醫師的角度，比較擔心的是實質上的腦損傷，如腦挫傷或顱內出血，有可能惡化導致無法控制的顱內壓過高，甚至腦幹衰竭而引起死亡。要替頭部外傷病患做影像檢查，是要確定病患有無出血、挫傷此類實質上的腦損傷。一般人所知的頭部X光，只能針對部分像顏面骨骨折有比較精準的判別，其實無法確診病患有無腦損傷，所以在國外的一些文獻裡，已經不建議成人頭部外傷病患常規做X光檢查。

頭部外傷如果醫師評估無腦損傷風險，還是需要密切觀察，萬一有「延遲性腦損傷」能提早發現，外傷後6小時先留院觀察，無明顯異常惡化有旁人陪伴可返家休息觀察，若有下列情況則應盡速就醫：

1. 出現意識混亂，胡言亂語，甚至昏睡叫不醒的情況（所以一定要有人陪伴）。2. 某側肢體出現無力、甚至嘴角歪斜或瞳孔大小不一類似中風情況。3. 肢體或嘴角不自主抽筋。4. 突然間劇烈頭痛。5. 開始嘔吐。6. 鼻孔或耳道流出澄清液體或血色液體。7. 小兒病患出現前囟門膨出、找不出原因哭鬧或無法正常吸吮喝奶。

劉孝侃建議觀察持續72小時，若無出現上述症狀，原則上就不必擔心有腦損傷問題。大於65歲年老患者因腦部已開始萎縮，相對顱內空隙變大，出血往往較大量才會壓迫到腦部出現症狀，應持續觀察2周以上甚至1到2個月。

主治醫師劉孝侃說，頭部受傷要儘速就醫，讓醫師專業評估病況。圖/劉孝侃提供
主治醫師劉孝侃說，頭部受傷要儘速就醫，讓醫師專業評估病況。圖/劉孝侃提供

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