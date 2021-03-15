關鍵時刻顧健康「疫」起新生活 更要注重免疫力調節

全球公衛議題未平，持續保持健康狀態儼然是民眾首要關注的課題，調節免疫力遂成為人人都得注重的養身之道，關鍵時刻究竟該如何提升保護力？鍾醫中醫診所鍾佳潔院長表示，中醫觀念中有「扶正、驅邪」的說法，古代的「邪」，即包含外在環境壞東西，要顧好自己的正氣才能抵抗壞東西入侵。鍾院長也提供了調節免疫力三撇步提供民眾參考。

「疫」起新生活！三撇步拚健康

1.保持運動習慣：根據近期日本研究報告顯示，人體40%的重量由肌肉組成，若肌肉活動量不足會導致體溫降低，然體溫下降1℃，免疫力即下降30%，所以應持續做有效提升肌力的訓練，養成良好的運動習慣。

2.維持生活環境健康：關鍵時刻做好環境消毒與個人清潔亦不可少，外出應隨時配戴口罩、勤洗手與噴灑酒精。

3.兼顧營養補充，調節自身免疫力：鍾佳潔院長說明，調節免疫力除了上述兩項外，選擇具有國家認證的健康食品作補充也是很好的選擇，推薦正官庄6年根高麗蔘製成的高麗蔘粉EVERYTIME，從調節自身免疫力開始，透過「補氣」來提升保護力，隨時隨身做好營養補充。

白朮、茯苓、人蔘是中醫經常用來補氣的成分，鍾佳潔院長進一步說明，其中6年根高麗蔘正值人蔘營養價值最高的時期採收，故更為珍貴。正官庄推出高麗蔘粉EVERYTIME將整株6年根高麗蔘研磨製粉，經過造粒製程方便溶解食用，其「即撕即食」小包裝符合忙碌現代人隨身攜帶、隨時補充的便利保健需求，亦可加入乳製品或茶、湯品中，食用方式更為多元好入口。

正官庄最新推出的「高麗蔘粉EVERYTIME」經衛福利部食藥署健康食品認證，取得「小綠人」健康食品標章，證實有效「免疫調節」，有助於增加免疫細胞增生能力、吞噬細胞活性及促進非特異性抗體IgG及IgM之形成，關鍵時刻每日一包（2g），輕鬆調節免疫力。即日起至3月18日，於正官庄官方購物網購買高麗蔘粉EVERYTIME 30入單盒享9折優惠價1,980元。