旱期嘉縣水井超抽灌溉 水利署監測地下水位下降1公尺

去年無颱風帶來雨水，旱象水情嚴峻，嘉南大圳灌溉水源曾文與烏山頭水庫水位直直落，嘉南地區一期稻作停灌，農民大旱望雲霓，但春雨遲遲不來，嘉義縣許多輪作區農民啟動水井超抽地下水，插秧種雜糧，非法水井3萬口比合法3千口多10倍，不停地超抽結果，水利署監測地下水位較去年同期下降1公尺。

依水利法分工，劃定公告地下水管制區，核發合法水權狀，以及取締非法水井，屬縣市府水利處職責，地下水位及地層下陷監測調查，屬經濟部水利署水文技術組職掌，水利署水文技術組說，全台共布設825口地下水井，監測地下水位變化，地下水位下降與地層下陷並無直接必然的關係，下陷原因包括超抽地下水、地層地質結構等因素。

嘉縣地下水位較去年同期下降1公尺，主因水情欠佳地下水補注不足，地下水位隨天候雨量變化升降，遇颱風大雨水位就會補注上升，若持續乾旱超抽，水位下降還可能造成地層下陷，水利署持續監測。

水利署每年年初公布去年地層下陷情形，水文技術組表示，根據地層下陷調查紀錄，以彰化、雲林較嚴重，依地下水管制辦法，遇到抗旱，合法水井准許核准水量以外的超抽。

縣府水利處說，地下水管制區（含一、二級）鑿井引水應符合規定，18鄉鎮市地下水管制區（含一、二級）共12個，其中9個全區管制，3個部分管制。