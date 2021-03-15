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思覺失調症青少年藝術創作 鼓舞憂鬱患者

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
罹患思覺失調症的16歲少年阿欽，病況較穩定後開始版畫、羊毛氈、黏土等藝術創作。記者陳斯穎／攝影
罹患思覺失調症的16歲少年阿欽，病況較穩定後開始版畫、羊毛氈、黏土等藝術創作。記者陳斯穎／攝影

16歲的少年阿欽(化名)國二時罹患了思覺失調症，因有聽幻覺及不安，學業因此中斷，就醫後除了定期藥物治療，目前也轉介到在社區復健中心持續復健，病況較穩定後開始藝術創作，如版畫、羊毛氈、黏土等，創作非常豐富，醫師也將他的創作掛在診間，讓其他患者藝術交流，彼此有正向發展。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺表示，思覺失調症較常發生於年輕族群，患者會出現妄想或幻覺等精神症狀，思覺失調症是一種大腦神經疾病，原因不明，多數以藥物治療緩解症狀和延緩惡化，目前也有長效針劑針，對不願意口服藥物的患者是一個很方便的選擇，一個月甚至三個月打一劑，讓生活持續穩定。另外透過心理治療或是藝術創作，也可讓患者學習如何因應症狀，控制情緒，穩定病情。

王明鈺指出，隨著藥物調整與復健，阿欽病況慢慢穩定，也對週遭的人事能夠更加融入，常常帶他的作品與醫師分享。有一次情人節，阿欽還手折了紙玫瑰送給她，讓她相當感動，她也鼓勵阿欽發揮長才多創作或往藝術發展。

王明鈺也說，她曾用阿欽的經歷鼓勵另一名因身體疾病使得工作中斷，情緒低落，陷入嚴重憂鬱的中年女性阿芳(化名)，阿芳受到鼓舞，還把家裡珍藏的畫筆和顏料送給阿欽，鼓勵阿欽繼續創作，阿欽則用收到的畫筆畫了一幅畫回贈，並將自己創作的黏土玩偶當作獎品，送給其他接受注意力訓練的孩童。

阿欽決定今年九月復學攻讀設計，也在大家鼓勵下，決定參加精神健康去汙名化的繪畫比賽，希望藉此告訴社會大眾，精神疾病並不可怕，持續接受治療治療，病況終究可以得到穩定，可以正常上班上學，不會是不定時炸彈。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺將阿欽的創作掛在診間，讓其他患者藝術交流，彼此有正向發展。記者陳斯穎／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺將阿欽的創作掛在診間，讓其他患者藝術交流，彼此有正向發展。記者陳斯穎／攝影

患者 復健 思覺失調症

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