思覺失調症青少年藝術創作 鼓舞憂鬱患者

16歲的少年阿欽(化名)國二時罹患了思覺失調症，因有聽幻覺及不安，學業因此中斷，就醫後除了定期藥物治療，目前也轉介到在社區復健中心持續復健，病況較穩定後開始藝術創作，如版畫、羊毛氈、黏土等，創作非常豐富，醫師也將他的創作掛在診間，讓其他患者藝術交流，彼此有正向發展。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺表示，思覺失調症較常發生於年輕族群，患者會出現妄想或幻覺等精神症狀，思覺失調症是一種大腦神經疾病，原因不明，多數以藥物治療緩解症狀和延緩惡化，目前也有長效針劑針，對不願意口服藥物的患者是一個很方便的選擇，一個月甚至三個月打一劑，讓生活持續穩定。另外透過心理治療或是藝術創作，也可讓患者學習如何因應症狀，控制情緒，穩定病情。

王明鈺指出，隨著藥物調整與復健，阿欽病況慢慢穩定，也對週遭的人事能夠更加融入，常常帶他的作品與醫師分享。有一次情人節，阿欽還手折了紙玫瑰送給她，讓她相當感動，她也鼓勵阿欽發揮長才多創作或往藝術發展。

王明鈺也說，她曾用阿欽的經歷鼓勵另一名因身體疾病使得工作中斷，情緒低落，陷入嚴重憂鬱的中年女性阿芳(化名)，阿芳受到鼓舞，還把家裡珍藏的畫筆和顏料送給阿欽，鼓勵阿欽繼續創作，阿欽則用收到的畫筆畫了一幅畫回贈，並將自己創作的黏土玩偶當作獎品，送給其他接受注意力訓練的孩童。

阿欽決定今年九月復學攻讀設計，也在大家鼓勵下，決定參加精神健康去汙名化的繪畫比賽，希望藉此告訴社會大眾，精神疾病並不可怕，持續接受治療治療，病況終究可以得到穩定，可以正常上班上學，不會是不定時炸彈。