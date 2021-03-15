LINE減重有效果 彰醫3月新推自選菜單變瘦更輕鬆

衛福部彰化醫院健康減重班「用LINE幫民眾減重」已邁入第五年，不只院內開課，還到知名企業指導，學員減重百分百，今年3月24日即將開課的新班推出「自選餐」，學員參考中西醫的專業評估，選擇最適合自己的減重菜單，

彰化醫院5年多前推出健康減重班，由肝膽腸胃科醫師及心理師、營養師、個案管理師組成專業團隊，指導成員每天三餐都必須先上傳到LINE群組，讓專業團隊隨時掌握，即時回饋修正與建議，成員間相互監督、鼓勵，以群體的力量提升減重的信心，藉以養成良好飲食和運動習慣。

肝膽腸胃科主任楊智超說，較胖者通常有脂肪肝，在臨床上，脂肪肝炎患者演變成肝硬化或肝癌的機率比一般人高，也常合併糖尿病及心血管疾病，為了切斷這條演變鏈，減重是最有效益且最健康的方法，過去5年減重班的成效都很好，但為了強化減重的效能，今年減重班加入西醫及中醫，由醫師專業評估可否注射食慾抑制劑或服用排糖藥促進效能。

中醫師梁惠宇指出，中醫減重是透過科學中藥搭配埋線、針灸、電療，以中藥提升新陳代謝並調理體質，埋線、針灸、電療則是直接施行在肚子或大腿等肥胖處或穴位，刺激脂肪的代謝及活化穴位，埋線是埋羊腸線，對於身體質量指數（BMI）在27以上的較胖者，效果大多不錯。

5年多來的減重班不只在院內開課，還受邀到股票上市的寶成公司、虎尾科技大學等單位上課，每一期的減重班成員幾乎達100%減重；彰化醫院減重護肝小組個案管理師洪雅琳表示，最新的減重班3月24日開始，連續5周的周三晚上6點至8點上課，全勤者加送小米體重計，報名期限至3月23日，諮詢電話04-8298686轉1213、1214。