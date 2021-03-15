小二童近視暴增百度 醫曝台灣小孩近視2尖峰時段

寒假、228連假結束，各校陸續完成視力檢查，南投縣一名小學二年級王姓女童近期赴衛福部南投醫院眼科複檢，因為她的近視竟在寒假失控爆增100度，令家長崩潰；醫師呼籲家長不能輕忽近視，更必須積極協助孩子防範及治療。

南投醫院指出，根據台大醫院眼科林隆光教授等人針對台灣民眾近視發生年齡及近視進行速度作縱系列之研究，發覺近視產生後就會以一定的速度增加，其中國人近視發生的年齡有兩個尖峰時段，一個是7至8歲，另一個則為13至14歲。

由此可知，小學期間是近視度數增加的高峰期，而連假期間更易導致孩童近視度數暴增，王姓女童就是因為開學後視力檢查異常，學校發放視力健康檢查複檢通知單，才由家長帶至該院眼科求診，檢查後發現度數整個失控，暴增100度。

南投醫院眼科主任何建賢也說，一般而言，小一至小四平均每年增加100至125度，小四至國三平均增加75至100度，高中後速度減緩平均50至75度，大學後則約為每年增加25度，所以愈早產生近視將來變成高度近視的機會也就愈大。

王姓女童在短短一個多月時間就暴增100度，等於是每年增加度數平均值，經診治詢問，這才知道她在年節和寒假期間，長時間的看電視、玩手機或電動玩具，又沒按時滴點控制度數的散瞳劑，造成近視度數加速暴增，這絕對不是好事。

何表示，近視在近年來已被明確定義為疾病，而近視度數增加，重新配置眼鏡，不僅花錢更恐形成高度近視，衍生視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼、白內障等併發症，若不注意可能會失明，家長不能輕忽，更必須積極協助孩子防範及治療。