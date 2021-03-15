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IKEA敦北店熄燈掀熱烈討論 網友敲碗「啥時來台南」？
IKEA宜家家居昨晚透過臉書宣布，歷史最久的敦北店即將在4月26日吹熄燈號，消息一出，讓眾多粉絲感到不捨，網友除緬懷與敦北店的青春點滴以外，也紛紛敲碗詢問為何「IKEA何時才要進駐台南？」，意外成為另一個熱門討論話題。
IKEA宣布敦北店閉館消息，發文至今不到一天已吸引數千則留言，其中，有不少網友希望IKEA能考慮進駐自己所在的縣市，尤以台南最多；有網友就說「台南起飛了，你們都還沒來！」、「台南不等星不等月，就等IKEA」、「我們台南每一塊空地都是為了IKEA做準備」。
其實，IKEA目前在新北、桃園、台中及高雄都有據點，雖然收掉敦北店，但緊接著內湖店即將開幕，在台北市仍舊保有據點，先前一度謠傳IKEA要到嘉義設點時，就曾引發到台南開新店的討論，但當初業者就曾回應，會持續評估台灣各地開店的機會，但沒有特別針對嘉義或台南，並強調由於IKEA開店都需要一定的大小，也希望是交通方便的地方，目前還沒有進一步的消息。
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