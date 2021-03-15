台鐵清明連假「依法休假」鬧空城？ 林佳龍回應了

清明連假即將來臨，台鐵企業工會宜蘭分會發起連署，擬於清明連假依法休假，預計超過200人響應，連假在即，屆時，台鐵宜蘭站、雙溪站恐鬧空城，衝擊東部連假交通。交通部長林佳龍今天表示，這涉及到整個連假疏運，還是要請部分工會的朋友能夠配合疏運計畫。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長林佳龍、航港局局長葉協隆就「航港局內部職員長期收賄發放遊艇駕照弊案」法規檢討進行專案報告；會前林佳龍接受媒體專訪做以上表示。

台鐵擬推動四輪三班制，落實周休二日，但卻會讓員工月薪減少1萬1000元引起不滿，台鐵企業工會宜蘭分會發起連署，台鐵員工清明連假申請合法休假，東部連假疏運恐受到衝擊。

林佳龍說，台鐵局方面有跟工會溝通，工會所關心的問題，交通部也都有注意到，因為這涉及到就是整個清明連假的疏運，因此還是要請部分工會的朋友、同仁們能夠配合疏運計畫；工會所關切的有關於輪班制度，這個在團體協約也都有規範，明年之前不會變動，請工會放心。

林佳龍說，交通部聽到工會的心聲，也會納入未來再調整跟整個調度輪班的時候作為參考；另一方面，台鐵在這幾年也增聘將近3000人，這些人也能夠讓台鐵員工能夠有正常休假；既然員工增加了，排班要跟著調整，但是怎麼調整，能夠讓大家有合理的薪資，又能夠做好，輪休不要過勞，都會兼顧，也會秉持勞資一體，善待彼此的精神，進行溝通，一起來讓台鐵不管是行車的安全跟效率，還有營運的績效能夠更好。