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北高雄紅色警示 周四前空品不佳

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市今天戶外空氣品質欠佳，北高雄呈現紅色警示，與昨天同時相比，空氣有轉差。記者王慧瑛／攝影
高雄市今天戶外空氣品質欠佳，北高雄呈現紅色警示，與昨天同時相比，空氣有轉差。記者王慧瑛／攝影

高雄市今天戶外空氣品質欠佳，北高雄呈現紅色警示，與昨天同時相比，空氣有轉差。

南部每到秋冬季節便空汙籠罩，關注空汙議題的精神科醫師蘇偉碩近日在臉書號召，鼓勵大家站出來捍衛呼吸權，4月4日下午1點到高雄市政府前集合，遊行至行政院南部辦公室，叫醒政府展開對抗空汙的實際行動。

高雄市環保局「空品報你知」觀測資料顯示，受東風吹拂影響，西半部風速已大幅減弱，背風渦旋生成後，帶動汙染物廣泛分布於整個西部，空氣汙染範圍逐漸擴大。高雄境內今天整體風速偏弱，空氣品質多數時間以「橘色提醒」為主，中午前，大氣相對穩定期間，有可能達到「局部紅色警示」。

受PM2.5及臭氧同步影響，大部分時間空氣為「橘色提醒」，中午前因整體擴散條件相對差，要注意空氣將達到「局部紅色警示」。今天大環境大氣概況，大環境東風，西半部海陸風主導，台灣北部陸地及海峽北部，有背風渦旋生成。

今天高雄天氣為多雲到晴，中午暖熱，早晚舒適，建議全天減少戶外劇烈運動，外出要戴口罩。

環保局提醒，未來3天持續到周四，台灣附近大多吹東風，西半部大範圍弱風區將生成，空氣轉差風險高，市民要持續注意空氣品質較差，環保局也將隨時監控空氣變化，採取各項防制與減量措施。

空氣品質 高雄市 行政院

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