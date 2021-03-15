北部氣溫回升 吳德榮：連六天晴暖穩定 週日變天轉濕冷

今(15日)晨迎風面有稀鬆的低層雲；東部近海有呈線狀很弱的降水回波；各地無降雨。天氣晴朗、「夜間輻射冷卻」略勝大氣回暖的幅度，今晨最低氣溫比昨晨低。

中央氣象局表示，今天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，今、明（15日、16日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨，今天清晨東北部地區亦有零星短暫雨。今、明兩天西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，截至清晨5時7分，本島平地最低氣溫為苗栗通霄鎮、新竹關西鎮12.8度；各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區) 13.1度，中部(雲林崙背鄉)14.2度，南部(台南佳里區)13.9度，東部(花蓮壽豐鄉)13.7度。

他表示，最新(14日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天(15日)至週六(20日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚稍涼，日夜溫差達15度，應注意。

吳德榮說，西半部風弱、不利擴散，空氣品質易不佳，並常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。今天各地氣溫：北部13至28度，中部14至30度，南部14至32度，東部14至28度。明天起北部高溫升至30度，中南部更升至32度以上。