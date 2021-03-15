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北部氣溫回升 吳德榮：連六天晴暖穩定 週日變天轉濕冷

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
天氣溫暖，台北杜鵑花季吸引不少民眾造訪。圖／記者潘俊宏
天氣溫暖，台北杜鵑花季吸引不少民眾造訪。圖／記者潘俊宏

今(15日)晨迎風面有稀鬆的低層雲；東部近海有呈線狀很弱的降水回波；各地無降雨。天氣晴朗、「夜間輻射冷卻」略勝大氣回暖的幅度，今晨最低氣溫比昨晨低。

中央氣象局表示，今天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，今、明（15日、16日）兩天台灣各地及澎湖、金門馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨，今天清晨東北部地區亦有零星短暫雨。今、明兩天西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，截至清晨5時7分，本島平地最低氣溫為苗栗通霄鎮、新竹關西鎮12.8度；各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區) 13.1度，中部(雲林崙背鄉)14.2度，南部(台南佳里區)13.9度，東部(花蓮壽豐鄉)13.7度。

他表示，最新(14日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天(15日)至週六(20日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚稍涼，日夜溫差達15度，應注意。

吳德榮說，西半部風弱、不利擴散，空氣品質易不佳，並常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。今天各地氣溫：北部13至28度，中部14至30度，南部14至32度，東部14至28度。明天起北部高溫升至30度，中南部更升至32度以上。

他說，最新模式模擬顯示，下一波鋒面約在週六晚或週日(21日)晨抵達；北部、東半部有明顯降雨，中部山區降雨機率略提高，模式模擬的總累積雨量並不多；較強的冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷，「乍暖還寒」、要注意保暖；其他地區氣溫亦略降。下週一(22日)降雨漸減緩，北台仍偏冷，其他地區早晚亦偏冷。由於模擬已超過7天，模式持續調整中，需繼續觀察。

中央氣象局表示，今天日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。截圖自中央氣象局
中央氣象局表示，今天日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。截圖自中央氣象局

吳德榮 金門 馬祖

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