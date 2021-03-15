醫師開藥方到博物館治病！台博館推博物館處方箋手冊

到醫院看病，醫生開的治療處方是「參觀博物館」？別以為看錯了，國立台灣博物館(台博館)前年起與台北市立聯合醫院合作辦理「失智友善博物館處方箋」，醫院對失智患者開出的處方箋之一便是「上台博館」。台博館最近在官網公告「博物館處方箋實務手冊」，免費提供下載，預計半年後蒐集完各方建議後修正出版，完成台灣第一份「博物館處方箋」參考書。

台博館教育推廣組組長黃星達指出，此一手冊歸納了「博物館處方箋」的實踐原則、國外案例討論；以及台博館推動的經驗，包括文物展示標準、活動範例與準則等，歡迎醫界、博物館與患者參考與評估使用，讓更多博物館成為治療失智、憂鬱等疾病的重要場所。

隨人口高齡化與醫療費用上漲的雙重壓力，英、美、紐、加等國開始推動非醫療性的治療方式。英國衛生部2018年率先提出社會處方箋，醫生針對患者的身心狀況開出藝術治療或音樂治療等處方，博物館與藝文單位則是處方箋的重要夥伴。

以台博館與台北市立聯合醫院合作的處方箋為例，醫師必須先前往台博館完成參觀體驗，之後依個案需求開立處方箋，一人一張，處方內容包括參觀台博館或參加館內相關活動。患者與照顧者持處方箋至台博館服務窗口換取門票、書面參觀指引，完成治療後必須回診，帶著博物館參觀紀錄與醫生討論。黃星達表示，台博館目前約有超過70位志工與導覽人員受過失智症培訓課程，輪流在不同時段提供服務。

黃星達表示，「社會處方箋（Social Prescribing）」也可譯為「社交處方箋」，因為社交、社會互動被認為是減少孤獨感、避免長者罹患失智症的關鍵原因。研究顯示，高齡者多參與藝文活動，能刺激其認知功能、強化身心健康，並減輕照顧者壓力。博物館並非正式診療空間，可以讓患者感到與他人與社會的連結，也能讓患者不會因疾病而被隔離，是藝術治療的絕佳場所。

台灣史前文化博物館館長王長華擔任台灣歷史博物館館長期間，曾與華山基金會合作，邀請長者運用博物館典藏的懷舊藏品重溫童年記憶，藉此活化腦力。王長華指出，參觀博物館對你我來說稀鬆平常，對獨居長者來說卻是珍貴的社交經驗；博物館成為社會處方箋，證明「博物館是為了社會而存在，不是為了典藏而存在」。

台灣在2018年邁入高齡社會，預計2026年邁入超高齡社會，高齡化速度驚人。高齡化社會引發的失智、孤獨憂鬱等疾病，醫療機構無法單獨負擔，需要整個社會一起面對。除了台博館加入「社會處方箋」，國家交響樂團NSO也在前年與醫院合作「音樂會處方箋」，透過醫師開立藥方，邀請失智症、憂鬱症等患者及照顧家屬進入音樂廳聆賞音樂會。

NSO執行長郭玟岑表示，NSO並未針對患者設計音樂會。與NSO合作的醫院開立處方箋後，患者和照顧者、醫護人員憑處方箋購買音樂會票券，和一般聽眾一起欣賞音樂會，席位也不會特別區隔。兩年來NSO已收到上百張「音樂會處方箋」，她觀察，患者聆賞時和一般人表現無異。而且因為聽音樂「沒有框架」、反而對各類型曲目展現更大的包容力。患者聽完音樂會後填評量、回診，NSO也會作問卷，郭玟岑發現音樂治療效果絕佳，希望未來能夠跟更多醫療照護機構合作。

紐約表演藝術殿堂林肯中心曾為失智者舉辦免費爵士音樂會，國父紀念館也在去年舉辦「關懷憂鬱症講座音樂會」，與台大醫院、憂鬱症防治協會合作，邀請憂鬱症患者與照顧者免費聆賞。當時規劃這場音樂會的梁永斐，現為國立台灣美術館館長。國美館曾舉辦「老當藝壯：美術館與我」體驗工作坊，與藝術治療師合作，運用畫作為失智長者進行藝術治療。「藝術治療是博物館發展的重要趨勢」，梁永斐表示，國美館正規畫與中國醫藥學院洽談藝術治療活動，也審慎評估加入「博物館處方箋」行列。

什麼樣的博物館可以做藝術治療？台博館教育推廣組組長黃星達指出，博物館作為「社會處方箋」，主要是提供陪伴、社交功能，讓長期孤獨的高齡患者重新建立人群關係、知道自己的聲音「被聽見」。英國萊斯特大學曾與六間自然史博物館合作高齡實驗計畫，引領長者觀察羽毛、從公園摘取的植物與蜂蜜等，便能達到藝術治療效果。他表示，未來希望能串連更多領域，讓患者從醫院到博物館參觀的路程可以更舒服自在，「整個城市都是博物館，整個城市都是對高齡者與患者友善的環境」。