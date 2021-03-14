一張圖看天氣！鋒面東北季風齊發 北台灣變天時程曝光

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，周一至周五春暖花開、留意局部霧，到了周六由於東北季風增強、鋒面通過，北部、東半部將會轉為有雨天氣，周日也會明顯變涼。

氣象局表示，周一到周五天氣溫暖、花東微雨、西部局部霧，東北季風周一就會減弱，各地天氣溫暖，除了花東地區有些零星、小範圍降雨，西半部大致多雲到晴，山區午後零星降雨，但對天氣影響不大。天氣穩定就要留意西半部容易有濃霧發生，又以晚間到清晨出現霧的機率較高，行車經過霧區一定要特別小心。

北部、東半部周六轉雨、周日轉涼，氣象局說，溫暖穩定的天氣維持到周五，周末將有一道鋒面通過、東北季風也逐漸加強，周六是天氣由穩定轉差的過程，北部、東半部逐漸有短暫陣雨出現，中南部天氣仍穩定，不過山區午後也會有些短暫陣雨。

氣象局說，鋒面通過後北台灣氣溫由暖轉涼，其他地區天氣仍暖，到了周日東北季風影響，北部，東半部仍有短暫雨，雲量偏多，所以整天都涼涼冷冷的。中南部平地大致為多雲、山區有些短暫雨，中部的氣溫也稍微轉涼，而南部白天則是溫暖，早晚較有涼意。

至於離島天氣，氣象局說，離島天氣穩定、溫暖，但同樣要留意可能有濃霧發生，周六鋒面通過時，金門、馬祖會有短暫陣雨，各離島北風也明顯加強，天氣轉冷。周日清晨澎湖、金門低溫將降到17、18度，馬祖則約13度左右。