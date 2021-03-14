快訊

花蓮失蹤鳳梨阿嬤找到了 疑吃菅草心撐5天

光啟高中教師疑售菸給學生！對話外流後威脅畢業成績

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再現團長死於高膽固醇血症 醫師曝光好發年齡

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
「再現劇團」團長黃民安昨天參與草草戲劇節，因「高膽固醇血症」導致心因性休克死亡。記者林伯驊／翻攝
「再現劇團」團長黃民安昨天參與草草戲劇節，因「高膽固醇血症」導致心因性休克死亡。記者林伯驊／翻攝

「再現劇團」團長黃民安昨天參與草草戲劇節病逝，檢察官今天相驗確認死因「高膽固醇血症」，造成心因性休克死亡。嘉義基督教醫院心臟血管科醫師蔡翰林指出，此病常見於「三高」族群，若患者出現胸悶、胸痛、喘不過氣等，要趕緊就醫。

台中仁愛醫院官網指出，根據美國成人處理指引，血中總膽固醇濃度超過每分公升240毫克（mg/dL），為高膽固醇血症，長期膽固醇過高容易造成動脈粥狀硬化、血壓升高，增加動脈阻塞的風險；若心臟的冠狀動脈血流不足甚至阻塞，會引起心絞痛、心肌梗塞、心臟衰竭等，發生在腦部可能腦中風，在四肢動脈則容易造成肢體末端疼痛、組織缺氧壞死而截肢的狀況。

蔡翰林表示，高膽固醇血症常見於高血壓、高血脂、高血糖族群，較容易罹患心血管方面疾病，也可能是家族性遺傳，更屬高危險群，好發年齡層在男性45歲、女性55歲以上。

蔡翰林提醒，這類患者往往沒什麼徵兆，不過氣候變化、過度勞累都可能造成心血管病變，所以若感覺胸悶、胸痛、喘不過氣的情形，就要趕緊去就醫；平時預防方法，包括控制三高、戒菸、正常飲食、適當的休息、維持正常體重、適量的運動等，並留意氣溫變化。

▌延伸推薦：

41歲再現劇團團長死因出爐 草草戲劇節將設紀念牆

膽固醇 患者 腦中風

延伸閱讀

劇場工作者黃民安心因性休克猝死 嘉縣府辦追思

杜絕疾病後患 心內醫教你如何在三高前期就擋下

主動脈瘤如體內未爆彈！心外醫：5症狀中1恐要命

海口人的霸氣！烏魚子「一人一整條」 醫提醒：烏魚子膽固醇高，高血脂者要當心

相關新聞

再現團長死於高膽固醇血症 醫師曝光好發年齡

「再現劇團」團長黃民安昨天參與草草戲劇節病逝，檢察官今天相驗確認死因「高膽固醇血症」，造成心因性休克死亡。嘉義基督教醫院...

鋒面下周末偏北經過 氣象局：中南部解渴要等梅雨季

中央氣象局今天表示，明起至周五各地天氣穩定，僅東半部有零星雨，但周六東北季風增強、鋒面偏北通過，北台灣將明顯變天，低溫剩...

一晚最多做幾次？最美博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

兩性關係知多少！最美護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題，並透露其實沒有真正的標準，但身體如果出現以下3種警訊，那麼就代表縱慾過度要特別注意。

中醫鉛中毒案衛福部定調個案 中醫師公會喊「還清白」

台中市前議長張宏年一家四口向盛唐中醫診所負責人呂世明求診，長期服用其開立的處方導致鉛中毒案，衛福部中醫藥斯啟動專案計畫，...

高溫上看31度！吳德榮：未來一周注意空汙 周六再變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風漸減弱，大台北雲量逐漸減少，轉為多雲...

比照販賣菸品場所 交部修法網售無人機擬標示3大資訊

無人機發展迅速，加上網購平台興盛，為使民眾購買無人機前充分了解相關規定，交通部上周預告修正「遙控無人機管理規則」草案，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。