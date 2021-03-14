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年輕運動員膝韌帶再斷風險達28％ 蘇麗文：復健一輩子

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
台灣跆拳道好手蘇麗文比賽時前十字韌帶受傷，今坦言「復健是一輩子的事」。記者余承翰／攝影
台灣跆拳道好手蘇麗文比賽時前十字韌帶受傷，今坦言「復健是一輩子的事」。記者余承翰／攝影

「沒人敢跟我說我受傷了。」我國跆拳道好手蘇麗文10幾年前參加北京奧運賽事，卻因用力過猛，導致前十字韌帶 (anterior cruciate ligament, ACL ) 斷裂，醫師指出，前十字韌帶斷裂是所有運動員最害怕之事之一，目前數據指出，施作重建手術後，約有5成至6.5成的運動員能回到受傷前的狀態並返回球場比賽，但15至25歲年輕運動員因大多需進行高強度比賽，再次斷裂風險約18至28％。蘇麗文認為，「前十字韌帶損傷，復健是一輩子的事」。

蘇麗文說，2008年參加北京奧運賽事，第一場比賽便對上韓國好手，比賽中途因腎上腺素、離心力導致出擊過猛後，想接著做複雜動作，卻突然聽到「啪」的聲響，當腳落地時才發現「左腳膝蓋錯開」，無法支撐身體。背負各方期待的她仍持續比賽，最後雖敗猶榮。

資深運動防護員蘇玟姜表示，當選手於場上受傷，防護員會在賽後做簡易徒手膝關節檢查，以確認選手傷勢，若前十字韌帶真的受傷，會立即構思就醫流程，現場會先進行冰敷、固定等緊急處理。

針對前十字韌帶斷裂診斷方式，林口長庚醫院骨科部暨運動醫學科主治醫師邱致皓表示，骨科醫師會判斷運動傷害類型，確認構造傷害是暫時或是永久傷害，以及還有哪些功能不良，如無法做出想做的動作。

門診會先做身體檢查，確認患者年齡、性別、功能需要、受傷情況與原因及相關病史，了解患者需求再訂定治療計畫。邱致皓表示，針對功能需要分級，分為單純走路、逛街，偶爾慢跑，直線衝刺且偶須轉彎如棒球、壘球需繞壘，以及要適時變換速度與動作如籃球、足球；棒球、籃球及足球等運動尤須膝蓋穩定，會建議動手術。

檢查還需確認膝蓋穩定度，邱致皓表示，若前十字韌帶斷裂且旋轉或前後不穩定，並合併半月軟骨破裂，三項指標均符合時，建議要動手術，避免新半月軟骨及關節軟骨二度傷害、降低關節退化可能性。

受傷3周內仍有嚴重發炎反應，不能手術，邱致皓指出，建議手術時間是3周後到10周，術後每名患者恢復情形不同，前6周發炎期會做一些伸展活動，6周後做輕度肌肉訓練，3個月後開始做單腳站立、橫移等進階動作，長回原本骨頭面貌一般需1至3年，但他提醒，若半月軟骨受傷，復健會更加不易，拉長復健療程。

目前數據指出，施作前十字韌帶重建手術後，約5成至6.5成的運動員能回到受傷前的狀態並返回球場比賽，邱致皓指出，因年輕運動員大多需返回賽場進行高強度比賽，15至25歲年輕族群再次斷裂的風險高達18至28％。

蘇麗文說，前十字韌帶受傷後，有時天氣寒冷，膝蓋仍會腫脹，這時訓練肌力有助於緩解症狀，為讓膝蓋保持穩定，術後復健需要持續做，強調「前十字韌帶損傷，復健是一輩子的事」。

復健 奧運

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