比照販賣菸品場所 交部修法網售無人機擬標示3大資訊

無人機發展迅速，加上網購平台興盛，為使民眾購買無人機前充分了解相關規定，交通部上周預告修正「遙控無人機管理規則」草案，將比照販賣菸品場所，若在網路電子平台販賣遙控無人機，需將註冊、操作注意事項、參考網站等3項資訊，合併標示在網路電子平台明顯處，確保安全。

交通部表示，考量電子商務平台購物管道日漸普及，為使民眾能於購買前充分瞭解遙控無人機法規資訊，並落實產品資訊登錄與標示機制，以利其消費選擇，因此參考販賣菸品場所標示及展示管理辦法規定，若遙控無人機製造者或進口者在網路電子商務平台販賣遙控無人機，應將註冊、操作注意事項及操作注意事項參考網站及應用程式等資訊，合併標示在電子商務平台明顯處。

交通部說，遙控無人機製造者或進口者透過代理商、經銷商或其他第三人等，在電子商務平台販售時，也應遵守相關規定，以確保消費者充分了解相關法規資訊。

根據修正草案，無人機製造者、進口者若利用電子商務平台販售，必須在平台明顯位置以中文合併標示相關資訊，包括最大起飛重量250公克以上遙控無人機應辦理註冊，遙控無人機活動前應遵守活動區域與遵守操作規定，相關活動區域及操作規定資訊，請見民航局網站及遙控無人機圖資行動應用程式。