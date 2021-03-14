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鋒面下周末偏北經過 氣象局：中南部解渴要等梅雨季

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
周六東北季風增強、鋒面經過，北台灣轉涼有雨。本報資料照片
周六東北季風增強、鋒面經過，北台灣轉涼有雨。本報資料照片

中央氣象局今天表示，明起至周五各地天氣穩定，僅東半部有零星雨，但周六東北季風增強、鋒面偏北通過，北台灣將明顯變天，低溫剩15、16度，且轉為有雨天氣，不過雨勢僅集中北部、東半部及中南部山區，難替中南部水庫帶來太多進帳，「解渴」要等到梅雨季。

氣象局預報員張承傳表示，明天東北季風開始減弱，直到周五前各地都是穩定、水氣少，以晴到多雲為主的天氣，僅東半部有零星降雨。氣溫部分會逐漸回升，北部明起至周五會回升到25、26度，中南部可達29、30度以上。

張承傳說，明起至周五這段期間，西半部及金馬地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返要多關注航班資訊，駕駛人可聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安全。

下波變天在周六，張承傳說，將有一波東北季風增強，北部轉涼、下雨機率提高，北台灣高溫降到23、24度，低溫可能只有15、16度，氣溫下降十分明顯；另外有鋒面偏北經過，但不會直接通過台灣，因此只有北部、東半部會出現雨勢，中南部山區也會有雨，但仍無法紓緩中南部水情，預估仍要等到5月梅雨季時，中南部才會有較多降雨。

氣象局 梅雨 天氣動態

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