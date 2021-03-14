奈良美智特展人氣夯 7月10日移師高雄11月9日登台南

中華文化總會與日本藝術家奈良美智共同在關渡美術館舉辦特展，人氣爆滿到周邊商品2天就被搶購一空，文總今天在臉書公開將移師高雄美術館與台南美術館的展期。

中華文化總會今天在臉書公開「奈良美智特展」移師高雄與台南時間，預計7月10日至10月31日在高雄市立美術館105展覽室以及今年11月9日至2022年2月13日在台南市美術館1館I+J展覽室登場。

總統蔡英文昨天在社群平台推特（Twitter）上表示，看過奈良美智的展覽後最喜歡他為台灣創作的「朦朧潮濕的一天」，因為作品裡具有撫慰人心的力量，相信每個人都會因為各自的理由被觸動。奈良美智隨後則是轉發貼文並預告將會再來台灣舉辦回顧展，期待台灣民眾能看見他的許多代表作。