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奈良美智特展人氣夯 7月10日移師高雄11月9日登台南

中央社 / 台北14日電
日本當代藝術家奈良美智，於3月12日至6月20日於台北藝術大學關渡美術館舉辦「奈良美智特展」。圖／聯合報系資料照（記者何秀玲攝影）
日本當代藝術家奈良美智，於3月12日至6月20日於台北藝術大學關渡美術館舉辦「奈良美智特展」。圖／聯合報系資料照（記者何秀玲攝影）

中華文化總會與日本藝術家奈良美智共同在關渡美術館舉辦特展，人氣爆滿到周邊商品2天就被搶購一空，文總今天在臉書公開將移師高雄美術館與台南美術館的展期。

中華文化總會今天在臉書公開「奈良美智特展」移師高雄與台南時間，預計7月10日至10月31日在高雄市立美術館105展覽室以及今年11月9日至2022年2月13日在台南市美術館1館I+J展覽室登場。

總統蔡英文昨天在社群平台推特（Twitter）上表示，看過奈良美智的展覽後最喜歡他為台灣創作的「朦朧潮濕的一天」，因為作品裡具有撫慰人心的力量，相信每個人都會因為各自的理由被觸動。奈良美智隨後則是轉發貼文並預告將會再來台灣舉辦回顧展，期待台灣民眾能看見他的許多代表作。

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