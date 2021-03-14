防中藥中毒案再發生 中醫藥司推中藥材分級管理

台中市前議長張宏年一家四口向盛唐中醫診所負責人呂世明求診，長期服用其開立的處方導致鉛中毒案，但衛福部中醫藥司針對中醫診所的中藥製劑抽檢和行政稽查雖都合格，但消基會所做的中藥檢測卻發現民眾送驗來自藥商的中藥，仍有重金屬超標情形，恐使民眾不放心。中醫藥司科長蔡素玲表示，已在規畫、溝通中醫藥材分級管理，盼明年試辦計畫可上路。

去年中醫藥司針對中藥鉛中毒案啟動中醫診所中藥製劑抽驗和中醫診所行政稽查，兩專案稽查結果均合格。但根據消基會的中藥檢測，民眾送驗來自藥商藥局的中藥檢體，34件中有兩件不合格，並非全數過關。

對於結果不一，蔡素玲說，衛福部和消基會的抽查不同，因為衛福部是針對中醫診所進行抽查，主要是因為之前鉛中毒案件是發生在中醫診所，擔心開立禁藥等是否為中醫診所普遍的行為。而消基會則是民眾自行拿中藥申請檢驗，來源不只來自中醫醫療院所，還包括藥商藥局或其他管道。

而這次中醫藥司只針對七大類高風險中醫診所，包括盛唐相關連鎖診所、涉案中醫診所負責人曾支援報備的診所、涉案中醫診所內中醫師曾支援報備的診所、中藥不良反應通報重金屬中毒病人就診診所等進行抽查，民眾恐仍難以安心。

中醫師公會理事長柯富揚則表示，根據中醫藥司和消基會的結果都發現，來自中醫醫療院所的中藥都合格，且無違規事宜。但雖然安全，看到的卻是民眾的不放心，因此第一步先做高風險中醫診所，接下來第二步則是中醫、中藥相關的都要全面徹查。

另外，他說，因中藥材遍佈在很多地方，不只是在中醫醫療院所，還包括農產品，做為食材等，但在農產品管理又是另一套辦法。因此除了抽查，應針對中藥材建立醫療用和非醫療用的分級制度，才是中藥長期管理的辦法。

蔡素玲對此表示，目前朝認證方向進行，已在和供需端的團體溝通，但仍需要視是否有共識而定，期盼明年能先行試辦計畫。