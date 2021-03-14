一晚最多做幾次？最美博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
兩性關係知多少！最美護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題，並透露其實沒有真正的標準，但身體如果出現以下3種警訊，那麼就代表縱慾過度要特別注意。
1.頻尿
當尿道口受到刺激而導致頻尿症狀，只需休息一陣子不要自慰或做愛就會好轉，有時因為手太髒或做愛完沒有清潔乾淨，進而造成泌尿道感染，尿尿伴隨刺痛和燒灼感，這時得要就醫治療才行。
2.尿不出來
假使年紀未到攝護腺肥大時期，站在便斗前尿不出來，或尿尿要分好幾次上完，這種情形就是縱慾過度導致攝護腺肥大，因為每當你射精1次，前列腺就得工作1次，需經過適當休息才會恢復正常。
3.攝護腺發炎
前列腺發炎的症狀是射精時會有血，以及出現乾射，因為身體來不及製造，所以只會射出空氣，一樣需要休息才會恢復正常。
許藍方表示，從生理角度來看，睪丸儲存的射精量一晚是3次，當射到第3次後精液量會是第1次的一半，因此當射到第4、5次後會沒有東西射，所以「一夜幾次郎」是因人而異，只要沒對生活、生理、心理造成不好影響就好。
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