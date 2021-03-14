快訊

直播／再傳挪威醫護打AZ疫苗後血栓 莊人祥下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭陽戲劇團年度首演琉璃閣 歌仔戲天王葉青到場支持

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》昨晚在首演，許久未露臉的歌仔戲天王小生葉青也到場支持，演出結束特別到後台給團員們加油打氣。圖／劇團提供
蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》昨晚在首演，許久未露臉的歌仔戲天王小生葉青也到場支持，演出結束特別到後台給團員們加油打氣。圖／劇團提供

蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》昨晚在宜蘭演藝廳首演，除了副縣長林建榮及縣議員陳俊宇等人看戲，更吸引許多戲迷，許久未露臉的歌仔戲天王小生葉青也到場支持，演出結束特別到後台給劇團加油打氣，肯定演員表現。

蘭陽戲劇團是民國81年成立公立劇團，由縣政府公家編列經費扶育的全國第一支歌仔戲團，可惜經費從最早的3000多萬元，被砍到現在只剩下1000多萬元，演出團員也只剩8到9人。

這次《琉璃閣》年度首演特別請到國立台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君領銜主演，飾演郡主娘娘李靜香一角、即琉璃閣的主人，至於小生之一林祉淩演出李靜香的胞弟，表現極為亮眼，是去年10月進團的新生代。

劇團每次演出大戲，因團員人數不足，向來都要向外借將，如果要布景好、服裝佳、演出棒，縣府的補助經費是遠遠不足。導演蔣建元表示，《琉璃閣》的布景本來想要用投影的氣氛，但投影光設計費要20萬元，只能作罷，此次道具外借，連石惠群老師演出的服飾之一還是她自己買下來的。

昨晚演出時，久未露臉的歌仔戲天王小生葉青到場支持，從頭看到尾，縣議員陳俊宇及三星鄉長李志鏞也前來看戲；演出結束後，葉青到後台給團員加油打氣，讓大家受到鼓勵。

《琉璃閣》劇中2位小生，除了林祉淩外，飾演書生的李碧華，兩人的對手戲相當精彩。劇團表示，林祉淩2年多前畢業，非常有天份，很多劇團都想爭取她入團，但她最後選擇蘭陽戲劇團，想在這裡學習到更多，不過她的月薪待遇不到3k。

蘭陽戲劇團成立以來傳承傳統歌仔戲並致力於歌仔戲創作，一支力挺劇團的林宏裕教授在一次因緣際會下欣賞到《錯配姻緣》，被劇團專業精湛演出所感動，決定補助蘭陽戲劇團歌仔戲推廣，計畫今年首站即將4月3日前往新北市藝文中心演出《鳳冠夢》，3月26日起免費索票，索票方式請留意蘭陽戲劇團臉書粉絲頁或電03-9362542。

《琉璃閣》年度首演請到國立台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君領銜主演，飾演小生的林祉淩表現極為亮眼，是去年10月進團的新生代。 記者戴永華／攝影
《琉璃閣》年度首演請到國立台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君領銜主演，飾演小生的林祉淩表現極為亮眼，是去年10月進團的新生代。 記者戴永華／攝影
《琉璃閣》年度首演請到國立台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君領銜主演，飾演小生的林祉淩表現極為亮眼，是去年10月進團的新生代。記者戴永華／攝影
《琉璃閣》年度首演請到國立台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君領銜主演，飾演小生的林祉淩表現極為亮眼，是去年10月進團的新生代。記者戴永華／攝影
蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》昨晚在首演，許久未露臉的歌仔戲天王小生葉青也到場支持，演出結束特別到後台給團員們加油打氣。圖／劇團提供
蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》昨晚在首演，許久未露臉的歌仔戲天王小生葉青也到場支持，演出結束特別到後台給團員們加油打氣。圖／劇團提供

歌仔戲

延伸閱讀

劇場工作者黃民安心因性休克猝死 嘉縣府辦追思

41歲劇團男演員後台休息猝逝 詮釋街友民眾以為在休息

再現劇團團長黃民安演出驟逝 最後身影永留劇場

男演員黃民安驟逝 草草藝術節設紀念牆 網友同聲哀悼

相關新聞

中醫鉛中毒案衛福部定調個案 中醫師公會喊「還清白」

台中市前議長張宏年一家四口向盛唐中醫診所負責人呂世明求診，長期服用其開立的處方導致鉛中毒案，衛福部中醫藥斯啟動專案計畫，...

高溫上看31度！吳德榮：未來一周注意空汙 周六再變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風漸減弱，大台北雲量逐漸減少，轉為多雲...

空品黑暗期！ 明後兩天這些地區空汙嚴重

空品黑暗期。環保署說，今天上午仍受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較好，中南部位於下風處擴散條件稍差，稍易累積汙染物；午後...

老外驚呼台灣市容醜又亂！醜久變麻木的美感教育如何扭轉？

曾經聽過一些外國觀光客來訪台灣，一下飛機就被我們的城鄉公共環境震驚了，問「怎麼這麼亂、這麼醜？」聽到這些批評，身為台灣人，心裡當然不舒服。儘管也有人說「台灣最美的風景是人」，但這句讚美永遠無法掩飾：台灣的公共建設中，的確充滿太多不當設計、過度設計、彼此衝突的色彩與材質。

防中藥中毒案再發生 中醫藥司推中藥材分級管理

台中市前議長張宏年一家四口向盛唐中醫診所負責人呂世明求診，長期服用其開立的處方導致鉛中毒案，但衛福部中醫藥司針對中醫診所...

蘭陽戲劇團年度首演琉璃閣 歌仔戲天王葉青到場支持

蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》昨晚在宜蘭演藝廳首演，除了副縣長林建榮及縣議員陳俊宇等人看戲，更吸引許多戲迷，許久未露臉的歌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。