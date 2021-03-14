蘭陽戲劇團年度首演琉璃閣 歌仔戲天王葉青到場支持
蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》昨晚在宜蘭演藝廳首演，除了副縣長林建榮及縣議員陳俊宇等人看戲，更吸引許多戲迷，許久未露臉的歌仔戲天王小生葉青也到場支持，演出結束特別到後台給劇團加油打氣，肯定演員表現。
蘭陽戲劇團是民國81年成立公立劇團，由縣政府公家編列經費扶育的全國第一支歌仔戲團，可惜經費從最早的3000多萬元，被砍到現在只剩下1000多萬元，演出團員也只剩8到9人。
這次《琉璃閣》年度首演特別請到國立台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君領銜主演，飾演郡主娘娘李靜香一角、即琉璃閣的主人，至於小生之一林祉淩演出李靜香的胞弟，表現極為亮眼，是去年10月進團的新生代。
劇團每次演出大戲，因團員人數不足，向來都要向外借將，如果要布景好、服裝佳、演出棒，縣府的補助經費是遠遠不足。導演蔣建元表示，《琉璃閣》的布景本來想要用投影的氣氛，但投影光設計費要20萬元，只能作罷，此次道具外借，連石惠群老師演出的服飾之一還是她自己買下來的。
昨晚演出時，久未露臉的歌仔戲天王小生葉青到場支持，從頭看到尾，縣議員陳俊宇及三星鄉長李志鏞也前來看戲；演出結束後，葉青到後台給團員加油打氣，讓大家受到鼓勵。
《琉璃閣》劇中2位小生，除了林祉淩外，飾演書生的李碧華，兩人的對手戲相當精彩。劇團表示，林祉淩2年多前畢業，非常有天份，很多劇團都想爭取她入團，但她最後選擇蘭陽戲劇團，想在這裡學習到更多，不過她的月薪待遇不到3k。
蘭陽戲劇團成立以來傳承傳統歌仔戲並致力於歌仔戲創作，一支力挺劇團的林宏裕教授在一次因緣際會下欣賞到《錯配姻緣》，被劇團專業精湛演出所感動，決定補助蘭陽戲劇團歌仔戲推廣，計畫今年首站即將4月3日前往新北市藝文中心演出《鳳冠夢》，3月26日起免費索票，索票方式請留意蘭陽戲劇團臉書粉絲頁或電03-9362542。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言