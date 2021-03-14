蘭陽戲劇團年度首演琉璃閣 歌仔戲天王葉青到場支持

蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》昨晚在宜蘭演藝廳首演，除了副縣長林建榮及縣議員陳俊宇等人看戲，更吸引許多戲迷，許久未露臉的歌仔戲天王小生葉青也到場支持，演出結束特別到後台給劇團加油打氣，肯定演員表現。

蘭陽戲劇團是民國81年成立公立劇團，由縣政府公家編列經費扶育的全國第一支歌仔戲團，可惜經費從最早的3000多萬元，被砍到現在只剩下1000多萬元，演出團員也只剩8到9人。

這次《琉璃閣》年度首演特別請到國立台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君領銜主演，飾演郡主娘娘李靜香一角、即琉璃閣的主人，至於小生之一林祉淩演出李靜香的胞弟，表現極為亮眼，是去年10月進團的新生代。

劇團每次演出大戲，因團員人數不足，向來都要向外借將，如果要布景好、服裝佳、演出棒，縣府的補助經費是遠遠不足。導演蔣建元表示，《琉璃閣》的布景本來想要用投影的氣氛，但投影光設計費要20萬元，只能作罷，此次道具外借，連石惠群老師演出的服飾之一還是她自己買下來的。

昨晚演出時，久未露臉的歌仔戲天王小生葉青到場支持，從頭看到尾，縣議員陳俊宇及三星鄉長李志鏞也前來看戲；演出結束後，葉青到後台給團員加油打氣，讓大家受到鼓勵。

《琉璃閣》劇中2位小生，除了林祉淩外，飾演書生的李碧華，兩人的對手戲相當精彩。劇團表示，林祉淩2年多前畢業，非常有天份，很多劇團都想爭取她入團，但她最後選擇蘭陽戲劇團，想在這裡學習到更多，不過她的月薪待遇不到3k。