中醫鉛中毒案衛福部定調個案 中醫師公會喊「還清白」

台中市前議長張宏年一家四口向盛唐中醫診所負責人呂世明求診，長期服用其開立的處方導致鉛中毒案，衛福部中醫藥斯啟動專案計畫，包括中醫診所中藥製劑抽驗和中醫診所行政稽查。中醫藥司科長蔡素玲表示，兩專案稽查結果均合格，定調該起事件為「個案而非通案」。中醫師公會理事長柯冨揚則說，從稽查結果顯示個案，「還了中醫清白」。

蔡素玲表示，自去年8月發生台中盛唐和九福等中醫診所違法開立硃砂、鉛丹，導致鉛中毒的事件後。中醫藥司啟動「中醫診所中藥製劑抽驗」和「中醫診所行政稽查」兩項專案，執行時間皆為去年9月1日至10月15日。

專案針對盛唐相關連鎖診所、涉案中醫診所負責人曾支援報備的診所、涉案中醫診所內中醫師曾支援報備的診所、中藥不良反應通報重金屬中毒病人就診之診所、鉛汞中毒個案首次診斷前兩年就診件／人數、硃砂適應症診斷者後續有鉛汞中毒之中醫院所、中央或地方主管機關篩選之特定診所等七大類中醫診所，進行抽查。

「中醫診所中藥製劑抽驗專案計畫」主要針對調劑是調劑完畢的患者藥品、調劑處所架上「僅有代碼標示」、「無藥品名稱標示」或「無中藥藥品許可證字號」等中藥製劑僅行抽驗，並檢驗其重金屬砷、鉛、汞。共稽查145家中醫診所，都沒有使用硃砂做為處方的情事，且214件檢體重金屬檢驗也都合格。

「中醫診所行政稽查」則針對診所內有無使用禁藥、有無不當的市招和網路廣告、藥袋標示是否完整以及病歷記載是否如實等進行稽查。共稽查134家中醫診所，但都沒有查獲中醫診所有陳列或調劑禁藥，包括硃砂、廣防己、青木香、關木通、馬兜鈴和天仙藤，也沒有調劑「鉛丹」做為口服之用。

除了中醫藥司啟動稽查專案外，消基會也與中醫師全聯會合作，進行中藥檢測。

消基會「消費者報導」雜誌社長胡峰賓表示，本次中藥檢測由民眾主動送驗，藥品來源包括國內醫療院所、國內藥商藥局和如國術館、託人購買或親友贈送等其他或不明來源管道。

檢測項目包括是否含西藥成分，以及有無重金屬。其中，有無西藥的檢測，不論來源為國內醫療院所或國內藥商藥局共25件，檢驗皆合格，但其他管道獲得的中藥，12件送檢中有4件驗出不合格。

重金屬檢測，藥品來源為國內醫療院所的140件中藥檢體中，全數合格；來自藥商藥局的中藥檢體，34件中兩件不合格；來自其他管道的中藥檢體，30件也都合格。