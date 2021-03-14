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憂心染疫 55歲女罹患焦慮症穿雨衣就診

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
東元綜合醫院精神科醫師張夢涵提醒民眾可多加利用「廣泛性焦慮症篩檢量表」自我評估。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院精神科醫師張夢涵提醒民眾可多加利用「廣泛性焦慮症篩檢量表」自我評估。圖／東元綜合醫院提供

新竹一名55歲的陳小姐，長期失眠且容易心悸、喘不過氣、頭暈、胸悶，情緒持續緊繃無法放鬆，甚至無法專注連帶影響工作，就診精神科時因擔心被傳染新冠肺炎，堅持身穿雨衣、戴著安全帽和手套，甚至不願坐在診間椅子上，醫師問診後確認陳女罹患焦慮症，經過藥物治療、醫師問診及生活調整後，已恢復穩定的情緒和正常生活。

東元綜合醫院精神科醫師張夢涵表示，在面對宛如「世紀瘟疫」般的新冠肺炎，對疫情變化的不確定感、人際間被迫減少互動、減少休閒娛樂、失去工作等長期且巨大的壓力之下，罹患「焦慮症」及「情緒疾患」的個案也迅速增加，提醒民眾防疫時代，也要防範「心靈的病毒」。

為了協助大家減低在疫情之下的焦慮感，可利用台灣憂鬱症防治協會推廣的五字訣「安、靜、能、繫、望」。張夢涵指出，是指促進安全，平時養成戴口罩、勤洗手，自我健康監控與環境衛生注意，適當保護自己也保護他人；是促進平靜鎮定，調適自己的情緒與正向思考，可嘗試深呼吸、冥想、瑜珈、聽音樂、閱讀、睡覺、運動等。

則是提升效能感，即使在隔離之下，掌握自己能做的事情，建立規律的作息，找回自我控制感；是促進聯繫，可利用網路與社群媒體等，注意各種關於疫情的正確訊息，也透過視訊或電話，維持與他人的溝通，獲得心理上的支持，也要記得多多關心周遭的親友。

也就是灌注希望，避免過度關注疫情的負面資訊，善用1922防疫諮詢專線、安心專線（1925）等。

張夢涵也提醒民眾可多加利用「廣泛性焦慮症篩檢量表」自我評估，若察覺自己或周遭親友開始出現難以控制的焦慮，或找不出原因的身體症狀，如頭痛、頭暈、持續緊張、肌肉緊繃、易怒易煩躁、無法專心、睡眠障礙等，已影響生活或工作；甚至出現情緒低落、快樂不起來、持續的負面想法、死亡意念等，建議及早就診精神科(身心科)諮詢，由專業的醫師與心理師協助度過難關。

疫情 憂鬱症

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