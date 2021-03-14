空品黑暗期！ 明後兩天這些地區空汙嚴重

曾經聽過一些外國觀光客來訪台灣，一下飛機就被我們的城鄉公共環境震驚了，問「怎麼這麼亂、這麼醜？」聽到這些批評，身為台灣人，心裡當然不舒服。儘管也有人說「台灣最美的風景是人」，但這句讚美永遠無法掩飾：台灣的公共建設中，的確充滿太多不當設計、過度設計、彼此衝突的色彩與材質。

2021-03-14 09:27