買酒品搭鳳梨享優惠 台中霧峰農會酒莊業績好3成

台中市霧峰區生產金鑽等品種鳳梨，霧峰區農會酒莊為響應支持國產鳳梨，即日起到5月推出了「國產鳳梨‧我挺梨」活動，民眾只要在酒莊購買國產鳳梨，同筆訂單酒品即享有VIP優惠。另外，只要拿鳳梨或是酒瓶拍照打卡即送面膜，讓民眾吃得健康敷的美麗；但數量有限，送完為止。

區農會總幹事黃景建表示，霧峰具有豐富的觀光旅遊資源，且在地方業者及交通部的支持下，將霧峰景點串聯成旅遊線，且從推出優惠以來，酒品及鮮果的業績銷售成長近3成。

霧峰區農會指出，台灣盛產的金鑽鳳梨肉質細膩，多汁甜度高，適合當作餐後水果，本土鳳梨酸度高較具纖維，適合醃製及料理，霧峰區農會議蘆會館也推出多種鳳梨餐點供民眾選擇，精緻餐點搭配鳳梨酸甜滋味好吃又開胃。

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