高齡髖關節骨折一年再住院率達64.5% 醫師教你這麼做

高齡患者發生髖關節骨折後，整體治療結果皆不盡理想，文獻指出一年死亡率高達18%至39%，再住院率達64.5%，對側髖關節再骨折機率也比一般沒發生過髖關節骨折患者高出2至5倍，其他包括併發症，肢體功能及認知功能的衰退都比年輕患者差，對家庭、整體醫療照護系統及社會照護造成嚴重負擔。

對於照護困難，台中榮總骨科醫師陳志輝歸納影響因素如下：

一、多重用藥病人：

此類病人的合併症及用藥病史複雜，病人在不可預期的狀況下發生骨折被送至急診，很難在急診短暫時間內完全掌控病人的身體狀況。此時，高齡醫學科醫師配合健保雲端藥歷，在急診當下及早介入評估，並加入麻醉團隊，在術前將病人身體狀況迅速最佳化，術後由高齡醫學醫師與骨科醫師共同組成照護團隊，分別照護合併症及骨科手術後狀況，將可以避免併發症，並減低醫療負擔。

二、未落實骨質疏鬆治療：

這類脆弱性骨折的病人在手術治療後，據統計僅有8.4%的病人曾接受骨質疏鬆的評估，而接受骨質疏鬆治療女性患者只有4.6%，男性更低至2.8%，若在接受髖關節骨折手術後，積極評估骨質疏鬆的狀況，並開始介入治療，將可降低再骨折機率。

三、失智及術後瞻妄皆會影響手術後照護：

高齡長者罹患失智症的比率很高，且多數早期失智症病人並未被確診，造成術後發生瞻妄的機率提高。而文獻報導指出，65歲以上髖關節骨折病人，有14%至24%的病人在抵達急診之後就會發生瞻妄，15%至53%的比率在術後會發生瞻妄，一旦發生瞻妄，將造成術後指導困難、臥床時間延長及相關併發症比率提高，並延長住院天數。徜若高齡整合團隊可早期進行失智的診斷及治療，將可以降低30%至50%的發生率，也可早期有效控制瞻妄情形，連帶降低住院天數與醫療費用、提升病人復健意願及避免心智功能衰退。

四、未進行有效疼痛控制：

未良好控制病人的術後疼痛，將影響病人復健意願，並提升臥床相關併發症，也會延長臥床時間及住院天數，但不當的疼痛藥物，亦會造成術後瞻妄。因此，從急診開始，完整且有系統的疼痛控制計畫，包括手術時麻醉方式及麻醉藥物的選擇，將可有效的避免手術後因為疼痛引起的瞻妄，增加病人積極復健的意願。

五、手術時機延遲過久：

手術時機延遲過久將會造成疼痛、瞻妄及臥床等不良影響，高齡髖關節骨折病人的手術若延遲超過48小時，據文獻報導其30日死亡率將提高41%，一年死亡率將提升32%，若骨折病人在抵達急診後，及早有專業團隊介入評估，術前檢查及手術排程皆優先安排，將等待時間縮短，有助於手術後的預後。

而要解決上述的問題，需要多部門及多科別的合作，分別從手術技術、內科合併症的照護，疼痛控制，麻醉選擇，骨質疏鬆治療，復健指導等面相共同介入。

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