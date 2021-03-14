高溫上看31度！吳德榮：未來一周注意空汙 周六再變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風漸減弱，大台北雲量逐漸減少，轉為多雲時晴；桃園以南仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。北台灣高溫略回升，中南部白天微熱，各地早晚略偏涼。今天北部15至24度，中部15至30度，南部15至31度，東部16至27度。

他說，明天至周五受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱，北部高溫逐日回升至30度以上，中南部更升至32度以上，早晚稍涼。西半部穩定風弱、不利擴散，空氣品質易不佳，並常有局部霧發生，應隨時注意相關的資訊。

他說，下一波鋒面約在周六下半天抵達，中部以北天氣明顯轉變，但模擬的總累積雨量並不多；較強的冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷。下周日仍受其影響，北台灣濕冷，其他地區氣溫略降。由於模擬已超過7天，模式持續調整中，需繼續觀察。