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快衝！淡水紫藤咖啡廳將停止營業 業者：因疫情虧百萬
最後一次開放！新北市淡水區「紫藤咖啡園」有兩處園區，共有1.3萬坪、上千株紫藤花，每年花季到來，一片夢幻的紫藤花海總吸引破萬民眾參訪，老闆賴文鏗坦言，「虧損太多」，去年又因為疫情影響虧損百萬元，考慮今年花期結束後就停止營業。
「今年是最後一次開放看花了」賴文鏗說，紫藤花園開放以來，每年入不敷出，加上因為疫情關係，虧損太多錢，去年就虧損了100萬元左右，繼續下去也不是辦法，決定今年開放民眾來賞花後，就要關閉花園。
至於花園的紫藤花該如何處理，賴文鏗表示，目前傾向想紫藤花樹賣給飯店業者等，有較大空間才可以種植紫藤花，若放在門口吸引客人也會非常美觀，陸續都有接獲來電表達需求。
賴文鏗指出，原本預計今年花期從4月10日開始，但最近溫度比較高，所以提前開花，自己也很意外，預估3月底前都可以來一睹花況，若天氣繼續熱下去，花期可能會提前結束。
「2店水源園區」靠海，較早開花，即日起對外開放，「1店屯山園區」預計20日起開放，花期預計至4月10、11日，期間無公休日，民眾到場購票即可入場。
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