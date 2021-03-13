「新國病」肺癌6成確診時已是末期 年奪近萬命

總統府前國策顧問邱垂亮因肺癌病逝，醫師表示，肺癌堪稱「台灣新國病」，每年有1.5萬人新確診且6成已是末期，不吸菸女性罹癌人數愈來愈多，呼籲速將低劑量電腦斷層納癌症篩檢項目。

總統府前國策顧問邱垂亮去年初因肩膀痛到醫院檢查後發現是肺癌，今天於澳洲病逝，享壽84歲。

台大癌醫中心醫院副院長陳晉興今天接受中央社記者電訪時表示，全台每年約有1萬5000多人新確診為肺癌，僅次於大腸癌，堪稱「台灣新國病」，同時也是癌症三冠王，死亡人數最多、確診時末期個案最多、健保癌症花費最高。

陳晉興說，2019年全台有將近萬人因肺癌過世，高居國人10大癌症死因之首，比位居第2名的肝癌整整多出2000人，多達60%個案確診時已經是末期，早期診斷出肺癌的個案不足30%，每年也是健保最燒錢癌症第一名，每年醫療支出超過新台幣160億元。

簡單來說，肺癌是花最多錢卻死最多人的癌症，陳晉興說，由於肺癌早期幾乎完全沒症狀，過去也缺乏有效的篩檢方式，而且治療藥物不僅貴、效果也很有限，所幸近年已有低劑量電腦斷層（LDCT），最小能找出0.3公分的肺癌。

陳晉興說，前台大校長、肺癌專家楊泮池近年針對全台1.2萬人進行LDCT篩檢計畫，收案對象包括有肺癌家族病史、不吸菸族群以及有廚房油煙暴露的族群，個案以女性居多，其中有2.6%被驗出肺癌，且多達95%是第一期，只要手術切除幾乎就能痊癒。

他強調，腫瘤每長大1公分，平均得耗時5到10年，只要能在2公分以內找到，都算是第一期，只要及早發現都有機會手術切除，顯示篩檢重要性。

近年因各縣市紛紛推動公費LDCT篩檢，門診上越來越多交通警察、環保隊員拿著電腦斷層報告來求診，陳晉興說，國健署今年6月也計劃將LDCT納入癌症篩檢項目，日前已邀國內專家討論篩檢對象，將鎖定已戒菸老菸槍、一等親有家族病史等2大族群，雖然經費有限，至少踏出肺癌篩檢第一步。

說起肺癌，多數人第一時間會聯想到吸菸，但隨戒菸防治有成、吸菸族群減少，因吸菸引發的肺癌患者也變少，反倒是不吸菸的女性肺癌患者愈來愈多，陳晉興指出，為何有這種狀況，各界眾說紛紜，空污、油煙等都是可能因素，全球紛紛投入研究，唯有找出原因，才能真正讓發生率下降。

想避免肺癌上身，陳晉興呼籲，有吸菸的民眾務必戒菸，一般民眾可以外出戴口罩、室內裝空氣清淨機來避免吸入污染物質，政府也應推廣LDCT公費篩檢，透過早期診斷、治療，不僅省了後續治療費用，也挽救民眾健康。

此外，他也呼籲政府思考發展綠能政策，或以其他能源政策取代燒煤，都有助於減少肺癌發生。