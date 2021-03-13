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全民吃鳳梨 醫師提醒這幾類人酌量食用避免不適

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
全民吃鳳梨，花蓮門諾腸胃科醫師戎伯岩說，鳳梨是好東西，但也要適量食用。記者王燕華／翻攝
全民吃鳳梨，花蓮門諾腸胃科醫師戎伯岩說，鳳梨是好東西，但也要適量食用。記者王燕華／翻攝

全台近日興起吃鳳梨挺農民的風氣，不只台鐵、各飯店紛紛推出鳳梨餐，民眾也搶買吃爆。不過腸胃科醫師提醒，鳳梨是酸性水果，也是高GI（升糖指數）食物，牙周病、胃潰痬、糖尿病等患者要謹慎食用，切勿空腹更不要過量，以免造成不適。

大陸以檢出介殼蟲為由，這個月起暫停進口台灣鳳梨，不少民眾為了相挺農民，搶買搶吃。花蓮門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩提醒，幫鳳梨農銷鳳梨雖然非常重要，但若有消化道方面的問題，要適量食用。

戎伯岩表示，鳳梨是好東西，但含糖量高，有消化道問題，如潰、胃食道逆流等，就要適量食用。尤其是胃食道逆流的患者，吃過多可能出現火燒心、噁心、嘔吐、腹脹，有的甚至會出現腹瀉。

他說，鳳梨含有鳳梨酵素，心血管疾病患者若吃得比較多，最好跟醫師討論在用藥時有沒有需要注意的地方。站在腸胃科醫師的立場，任何食物都是適量食用，適可而止。

門諾醫院營養師蔡坤融也指出，鳳梨不能空腹食用，且因為是高GI水果，糖尿病患者雖然可以食用，但分量一定要控制，以一顆鳳梨3台斤來算，一天最多吃10分之一，約3片就好，千萬不要過量；牙周病、口腔黏膜潰瘍的患者也要少量食用，避免過度刺激口腔造成不適。

鳳梨 患者 醫師

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