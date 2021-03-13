「世界金牌巧克力」南投送暖！Cona's妮娜專車3月啟動

Cona’s妮娜巧克力再奪金牌，品牌將最新獲獎的「世界大賽金牌乾果巧克力禮盒」溫馨送暖，推動「您買一盒、我捐一份」的愛心活動，截至目前，已有千人響應，日前並已走訪南投縣國姓鄉境內10所國小，預計3月完成南投縣5大鄉鎮、46所國小，並將送出1萬份的兒童節禮物給學童們，鼓勵孩子們朝夢想前進。

Cona’s妮娜巧克力2011年創立至今，每年都會接待育幼院學童參訪，也希望讓更多孩子品嘗到巧克力幸福甜美的滋味；2017年走進南投縣仁愛鄉的偏鄉國小，至今每年兒童節前夕，都會將可可知識與巧克力DIY體驗帶進校園，希望透過活動，讓大家支持在地可可產業，並使可可成為南投的產業特色之一。

去年因疫情影響停辦，今年2021年適逢品牌成立滿10周年，董事長魏振宇決定擴大規模舉辦公益活動。總經理張承惠選擇回到故鄉國姓鄉，作為活動的第一站，她在南港村長大，對於純樸的國姓充滿懷念和感激；她說，DIY教學時看到孩子們在搓揉、塑形的巧克力製作過程中，獲得的快樂與滿足，當下覺得這些天使微笑比任何付出都值得。