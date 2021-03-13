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玉山下雪5小時！明仍有機會追雪 一周天氣看這裡

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明天仍受到東北季風影響。聯合報系資料照
明天仍受到東北季風影響。聯合報系資料照

明天持續受到東北季風影響，中央氣象局說，東半部仍有降雨。不過下周一開始天氣穩定到下周五，下周末才會有另一波較強冷空氣報到，預計也是東北季風等級。此外，今天玉山降雪超過5小時，明天上半天仍有機會追雪。

氣象預報員林定宜說，明天還是受東北季風影響，為東半部帶來雨勢，且今晚到明天有中層水氣通過台灣上空，新竹以南入夜到明天上半天留意零星短暫雨。

林定宜說，明天北部、宜蘭、花蓮高溫比今天略微回升，來到21到24度，中南部、台東則24到28度，算是跟今天持平。低溫方面，中部以北、宜蘭15到17度，其他地區18到20度。

此外根據氣象局資料顯示，玉山站下午1時25分開始下雪，到下午5時50分下雪停止，積雪達6公分。林定宜說，受到中層水氣通過影響，到明天上半天前，3000公尺以上高山在溫度跟水氣配合下，都有機會降雪。

林定宜說，下周一開始東北季風逐漸減弱，到下周五都是類似天氣型態，各地天氣穩定，僅東半部有雨，西半部晴到多雲，北台灣溫度也會回升。下周一到下周五北部高溫回到25到26度，中南部下周四、五剩甚至會有30度高溫。

不過林定宜說，下周末會有一波較強東北季風增強，天氣又會轉涼，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲。至少影響兩到三天，不過其強度還有溫度降幅都還要觀察。

林定宜也提醒，西半部明天起留意局部霧跟低雲，下周一到到下周五除了西半部地區，金門、馬祖也會有局部霧跟低雲情況發生。

高溫 氣象局

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