低溫水氣足 玉山、合歡山上演3月冰雪奇緣

玉山今天下午1時25分下雪，累計積雪僅2公分，雖然雪量不多，但整個山頭如同罩上縹緲白紗，夢幻十足。此外，合歡山中午也降下冰雹，持續只有2、3分鐘，隨即融化。但玉山、合歡山上演3月冰雪奇緣，讓網友直呼美呆了。

中央氣象局表示，今天下午1時25分玉山開始下雪，到下午2時40分積雪達2公分，玉山北峰氣象站地面可見積雪，氣象站人員捧起雪拍照，顆粒相當大。氣象局表示，這是固態降水型態雪粒，白色不透明冰粒之固態降水。