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低溫水氣足 玉山、合歡山上演3月冰雪奇緣

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山今天下午降雪，因為層狀雲或霧氣在較穩定空氣，由水直接凝固形成，呈現一顆顆不透明雪粒。圖／氣象局提供
玉山今天下午降雪，因為層狀雲或霧氣在較穩定空氣，由水直接凝固形成，呈現一顆顆不透明雪粒。圖／氣象局提供

玉山今天下午1時25分下雪，累計積雪僅2公分，雖然雪量不多，但整個山頭如同罩上縹緲白紗，夢幻十足。此外，合歡山中午也降下冰雹，持續只有2、3分鐘，隨即融化。但玉山、合歡山上演3月冰雪奇緣，讓網友直呼美呆了。

中央氣象局表示，今天下午1時25分玉山開始下雪，到下午2時40分積雪達2公分，玉山北峰氣象站地面可見積雪，氣象站人員捧起雪拍照，顆粒相當大。氣象局表示，這是固態降水型態雪粒，白色不透明冰粒之固態降水。

今天中午12時25分，合歡山松雪樓也下起冰雹，時間只有2、3分鐘，冰雹落地後，很快就融化。氣象局表示，因為午後出現熱對流，溫度夠低加上水氣充足，才會出現降雪，今晚到明天上午，仍有水氣通過，3000公尺以上高山仍有機會下雪。

玉山今天下午降雪，玉山氣象站地面可見積雪，加上雲霧飄渺，相當夢幻。圖／氣象局提供
玉山今天下午降雪，玉山氣象站地面可見積雪，加上雲霧飄渺，相當夢幻。圖／氣象局提供

玉山 氣象局 冰雹

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