台灣香蕉農藥超標 醫師建議：應洗過再吃

一批進口日本的台灣香蕉因農藥百克敏超標遭退運，毒物科醫師表示，百克敏毒性雖低、不會致癌，但攝取過多仍會造成噁心、腹痛等腸胃不適症狀，建議香蕉、橘子都應洗過再吃。

媒體報導，台灣香蕉輸入日本後因農藥百克敏超標遭退貨；行政院農業委員會農糧署副署長姚志旺今天澄清，僅是一批貨中單一櫃、約750箱有問題，將下架銷毀，但不影響台灣香蕉輸入日本。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今天接受記者電話聯訪時表示，百克敏是一種殺菌劑，屬於低毒性農藥、不會致癌，根據台灣規定，香蕉百克敏限量標準為0.02ppm，這次在日本違規被驗出的含量為0.12ppm。

顏宗海說，百克敏毒性雖不高，但攝取濃度過高仍可能造成噁心、嘔吐、腹痛等腸胃道不適等症狀。

多數民眾拿了香蕉剝皮就吃，當心間接把農藥吃下肚。顏宗海提醒，香蕉的農藥雖然大多集中在外皮上，但農藥可能殘留在手上，若沒洗手又吃其他東西，可能將農藥吃下肚，建議帶皮水果如橘子、香蕉等，最好還是先洗過外皮再吃，減少農藥殘留。